Металлурги нарастили потребление природного газа в мае на 4,7%

В мае метпредприятия Украины нарастили потребление природного газа по сравнению с апрелем на 4,7%, или на 21 млн. куб. м, — до 468 млн. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный директор ОП «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ сегодня сообщил на балансовом совещании предприятий горно-металлургического комплекса в Днепропетровске.

По его словам, среднесуточное потребление природного газа в мае составило 15,1 млн. куб. м, а за 5 месяцев 2011 г. — 16 млн. куб. м против 14,9 млн. куб. м. в аналогичном периоде прошлого года и 14,2 млн. куб. м за 2010 г. в целом.

Рост потребления природного газа, по словам В.ХАРАХУЛАХА, в большей степени вызван тем, что в мае и за 5 месяцев 2011 г. на предприятиях было больше «тихих ходов» и простоев агрегатов.

Как сообщал УНИАН, производственно-хозяйственное объединение «Металлургпром» прогнозирует, что в случае повышения цены на импортируемый природный газ в IV квартале 2011 года до 500 долл. за 1 тыс. куб. м, цена газа в структуре себестоимости украинской металлопродукции может вырасти до 12-17%.