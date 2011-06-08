Поставки украинских углей на КХЗ в январе-мае сократились на 2%

В январе-мае 2011 г. на отечественные коксохимические заводы поступило около 7,8 млн. т украинских углей для коксования, что на 2% меньше аналогичного периода прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный директор ОП «Металлургпром» Василий ХАРАХУЛАХ сегодня сообщил на балансовом совещании предприятий горно-металлургического комплекса в Днепропетровске.

По его словам, в мае поставки отечественных углей на КХЗ по сравнению с апрелем выросли на 70 тыс. т (на 4,7%) до 1,570 млн. т. При этом в июне поставки отечественных углей для коксования ожидаются в объеме 1,4 млн. т, в июле — 1,450 млн. т.

Объем импортных поставок углей в мае остался на уровне апреля — 700 тыс. т. За 5 месяцев 2011 г. импорт коксующихся углей сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2% - до 3,840 млн. т.

По данным на 1 июня, остатки углей для коксования на складах украинских КХЗ составляли 620 тыс. т.

В мае отечественные КХЗ поставили металлургам 1,250 млн. т кокса (+1,6% к апрелю), за 5 месяцев 2011 г. — 6,216 млн. т кокса (95% от расчетной балансовой потребности и на 1% меньше, чем в январе-мае 2010 года). При этом по импорту в мае было завезено 4 тыс. т кокса. Всего за 5 месяцев 2011 г было завезено 40 тыс. т импортного кокса против 160 тыс. т за 5 месяцев 2010 г.

Как отметил В.ХАРАХУЛАХ, объем поставок является достаточным при нынешнем объеме производства металлопродукции.

Напомним, в январе-мае 2011 г металлурги нарастили объемы производства чугуна на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 11,969 млн. т, стали — на 6%, до 14,691 млн. т, проката — на 6%, до 13,722 млн. тонн.