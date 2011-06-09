«Укрспецэкспорт» продаст Эфиопии 200 танков за более чем 100 млн. долл.

Государственная компания «Укрспецэкспорт» подписала контракт с Министерством обороны Эфиопии на поставку более 200 танков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрспецэкспорта», этот вид боевой техники будет оснащен модернизированной силовой установкой и комплексом управления вооружением.

Согласно сообщению, стоимость контракта составила более 100 млн. долл. США. Он вошел в число восьми крупнейших договоров, заключенных «Укрспецэкспортом» за 15 лет деятельности. Как отмечают в компании, соглашение стало возможным благодаря рекламной политике и выставочной деятельности, проводимой государственным концерном «Укроборонпром».

«Укрспецэкспорт» считает, что для Украины контракт имеет важный экономический и социальный эффект. Его реализация позволит загрузить мощности украинских предприятий, создать новые рабочие места и увеличить бюджетные отчисления. Также благодаря соглашению Украина рассчитывает в дальнейшем получить заказы на ремонт и модернизацию поставляемой техники на базе своих предприятий.