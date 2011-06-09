Производство ЖРС выросло на 1-3%, окатышей - сократилось на 3%

В Украине за январь-май 2011 г. производство основных видов железорудного сырья выросло относительно января-мая 2010 г. на 1-3%, производство окатышей сократилось на 3%.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

Согласно сообщению, за 5 месяцев т.г. объемы производства железной руды выросли на 3%, или на 882 тыс. тонн, - до 32,57 млн. тонн.

Производство железорудного концентрата увеличились на 3%, или на 704 тыс. тонн, - до 26,956 млн. тонн.

Производство агломерата выросло на 1% (на 221 тыс. тонн) — до 17, 209 млн. тонн.

Производство окатышей сократилось на 3%, или на 258 тыс. тонн, - до 9, 064 млн. тонн.

По данным объединения «Металлургпром», в январе-мае 2011 г. украинские горнорудные предприятия экспортировали 13,9 млн. тонн ЖРС, что на 7% больше, чем за 5 месяцев 2010 г.