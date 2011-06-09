В Украине производство стальных труб выросло на 16%

В Украине в январе-мае 2011 г. производство стальных труб выросло относительно января-мая 2010 г. на 16%, или на 124 тыс. тонн, - до. 917 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении „Металлургпром”.

Согласно сообщению, 827,5 тыс. тонн труб произведено на трубных предприятиях, 89,5 тыс. тонн – на двух металлургических заводах.

Днепропетровский завод «Коминмет» за 5 месяцев т.г. произвел 77,7 тыс. тонн труб против 66,8 тыс. тонн по итогам 5 месяцев 2010 г.

ММК им. Ильича произвел 19 тыс. тонн труб против 27,5 тыс. тонн. При этом в мае т. г. предприятие труб не производило.

Производство на ООО «Интерпайп Нико Тьюб» за январь-май т. г. увеличилось на 33,7% - до 157,3 тыс. тонн.

Нижнеднепровский трубный завод нарастил производство на 26,5% - до 166,8 тыс. тонн.

Днепропетровский трубный завод увеличил производство на 39% - до 46,3 тыс. тонн.

Луганский трубный завод нарастил производство на 12 % - до 96,7 тыс. тонн стальных труб.

Объемы производства на Новомосковском трубном заводе в январе - мае 2011 г. увеличились по сравнению с январем- маем 2010 г. почти на 30,6% - до 87,3 тыс. тонн.

Харцызский трубный завод за указанный период нарастил производство в 2,5 раза - до 247 тыс. тонн.

В 2010 г. производство стальных труб в Украине выросло относительно 2009 г. на 10,6% - до 1,759 млн. тонн