«Азовсталь» за 5 месяцев увеличила производство проката на 12%

ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» за 5 месяцев 2011 г. произвело 2,436 млн. тонн готового проката, что на 262 тыс. тонн, или на 12%, больше аналогичного периода 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в объединении "Металлургпром".

Согласно сообщению, за указанный период предприятие произвело 2,618 млн. тонн стали, что на 9,7%, или на 232 тыс. тонн, больше показателя за 5 месяцев 2010 г.

Производство чугуна выросло на 6,4%, или на 132 тыс. тонн, - до 2,173 млн. тонн. К 1 июня меткомбинат произвел 798 тыс. тонн агломерата – на 1,1% (на 9 тыс. тонн) меньше, чем за 5 месяца 2010 г.

Справка УНИАН. ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» – современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн. тонн чугуна, более 6,4 млн. тонн стали, в том числе конвертерной 4,4 млн. тонн, более 4,4 млн. тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров – 170 тыс. тонн в год. Предприятие входит в состав Группы "Метинвест».

"Метинвест" — международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий "Метинвеста" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.

ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» — управляющая компания Группы "Метинвест".