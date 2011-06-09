«Арселор Миттал Кривой Рог» сократил производство готового проката на 9,3%

ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог» по итогам января-мая 2011 г. произвело 2,012 млн. тонн готового проката, что на 207 тыс. тонн или на 9,3% меньше, чем за январь-май 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром». За 5 месяцев предприятие выплавило 2,308 млн. тонн стали, что на 278 тыс. тонн или на 10,7 % меньше, чем по результатам аналогичного периода 2010 г.

За отчетный период «Арселор Миттал Кривой Рог» произвел 1,962 млн. тонн чугуна, что на 281 тыс. тонн, или на 12,5% меньше показателя за январь-май 2010 г.

К 1 июня производство агломерата составило 3,488 млн. тонн, что на 557 тыс. тонн (на 13,7%) меньше, чем за 5 месяцев 2010 г.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн. тонн проката, около 7 млн. тонн стали и более 6,7 млн. тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.

«АрселорМиттал Кривой Рог» в 2010 г. увеличил относительно 2009 г. производство основных видов продукции на 19,3-21,6%.