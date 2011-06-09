ММК им. Ильича увеличил производство готового проката на 26,4%

ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» по итогам января-мая 2011г. произвело 2,016 млн. тонн готового проката, что на 422 тыс. тонн, или на 26,4% больше чем за январь-май 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», за 5 месяцев т.г. комбинат выплавил 2,049 млн. тонн чугуна, что на 121 тыс. тонн, или на 6,2% больше по сравнению с результатами за 5 месяцев 2010 г.

За отчетный период ММК им. Ильича произвел 2,54 млн. тонн стали, что на 246 тыс. тонн, или на 10,7% больше показателя января-мая 2010 г. К 1 июня 2011 г. меткомбинат произвел 4, 974 млн. тонн агломерата, что на 420 тыс. тонн (на 9,2%) больше, чем за аналогичный период 2010 г.

ММК им. Ильича по итогам 2010 г. произвел 3,982 млн. тонн готового проката - на 29,2% больше, чем за 2009 г.

Справка УНИАН. ОАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.