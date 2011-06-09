Эксперт: скорее всего, Украина поставит в Эфиопию танки Т-72

Скорее всего, контракт, подписанный «Укрспецэкспортом» на поставку танков в Эфиопию, предусматривает продажу этой стране танков Т-72.

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал руководитель исследовательских программ Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Сергей ЗГУРЕЦ, комментируя информацию о подписании «Укрспецэкспортом» соответствующего контракта.

По словам эксперта, наиболее вероятной моделью танков, которые Украина поставит в Эфиопию, являются Т-72, большим парком которых располагает Украина. «Основными танками ВСУ являются Т-64 и танк «Оплот», которые на экспорт фактически не поставляются. Хотя Т-72 и снят с вооружения украинской армии из-за того, что он оснащен российским двигателем, который в Украине не производится, но на хранении Минобороны остаются около 1,5 тыс. штук этих танков», - отметил эксперт и добавил: «Украина также решила вопрос ремонта танков Т-72 на украинских предприятиях и в состоянии обеспечить их послепродажное обслуживание».

При этом, по мнению С.ЗГУРЦА, со стороны России вряд ли будут какие-то претензии к Украине в связи с продажей танков Т-72. «Эти танки на мировом оружейном рынке продают все кому не лень», - добавил он.

Что касается цены танков, то, по оценке С.ЗГУРЦА, продажа 200 танков за 100 млн. долл. является очень удачной сделкой для Украины. «Согласно постановлению Кабмина об избыточном имуществе Вооруженных сил Украины, средняя остаточная стоимость Т-72 составляет 50 тыс. долл. В Грузию Т-72 поставлялись по цене в 250 тыс. долл., что адекватно экспортной стоимости танков Т-72, продаваемых, к примеру, Польшей. Из общей суммы эфиопского контракта можно предположить, что цена одного танка составляет около 500 тыс. долл. Тот факт, что Украине удалось продать танки по такой цене, откровенно говоря, даже удивляет», - подытожил руководитель исследовательских программ ЦИАКР.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба ГК «Укрспецэкспорт» 9 июня заявила о том, что компания подписала контракт с Министерством обороны Эфиопии на поставку более 200 танков.

По информации «Укрспецэкспорта», этот вид боевой техники будет оснащен модернизированной силовой установкой и комплексом управления вооружением. Согласно сообщению, стоимость контракта составила более 100 млн. долл. Он вошел в число восьми крупнейших договоров, заключенных «Укрспецэкспортом» за 15 лет деятельности.

«Укрспецэкспорт» считает, что для Украины контракт имеет важный экономический и социальный эффект. Его реализация позволит загрузить мощности украинских предприятий, создать новые рабочие места и увеличить бюджетные отчисления. Также благодаря соглашению Украина рассчитывает в дальнейшем получить заказы на ремонт и модернизацию поставляемой техники на базе своих предприятий.