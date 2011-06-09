Алчевский меткомбинат увеличил производство продукции на 6,1%-15,7%

ОАО «Алчевский металлургический комбинат» в январе-мае 2011 г. увеличило производство основных видов продукции на 6,1%-15,7% по сравнению с январем-маем 2010 г.

Об этом УНИАН сообщили в объединении "Металлургпром".

Меткомбинат за 5 месяцев т.г. произвел 1,576 млн. тонн готового проката, что на 214 тыс. тонн, или 15,7 % больше, чем за январь-май 2010 г.

За 5 месяцев т. г. комбинат выплавил 1,562 млн. тонн стали, что на 91 тыс. тонн или на 6,1% больше результатов января-мая 2010 г.

За отчетный период Алчевский меткомбинат произвел 1,458 тыс. тонн чугуна, что на 158 тыс. тонн, или 12,1% больше показателя за январь-май 2010 г.

К 1 июня т. г. металлургический комбинат произвел 2,141 млн. тонн агломерата, что на 161 тыс. тонн (на 8,1%) больше, чем в январе-мае 2010 г.

Справка УНИАН. ОАО «Алчевский металлургический комбинат» (Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

По итогам 2010 г. комбинат сократил производство основных видов продукции на 5-20% относительно 2009 г.