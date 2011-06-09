Метпредприятия Украины планируют в июле увеличить производство на 0,6-3,9%

В июле т. г. украинские металлургические предприятия планируют увеличить производство относительно мая на 0,6-3,9%.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

В частности, производство чугуна вырастет на 3,9% по сравнению с результатами мая — до 2,52 млн. тонн, стали — на 1,8% - до 3,07 млн. тонн, проката — на 0,6% - до 2,79 млн. тонн.

Для обеспечения заявленных объемов производства в июле металлургам потребуется 640 тыс. тонн аглоруды, 1,520 млн. тонн концентрата, 360 тыс. тонн агломерата, 940 тыс. тонн окатышей, 900 тыс. тонн известняков, 1,32 млн. тонн металлургического кокса, 590 тыс. тонн металлолома.

По данным объединения «Укррудпром», заявки металлургов по известнякам и железорудному сырью отечественного производства обеспечиваются полностью.

По импорту метпредприятия планируют завезти 40 тыс. тонн окатышей.

По данным объединения «Укркокс», потребность металлургов в коксе на июль обеспечивается полностью. Поставки украинских углей в июле составят около 1,45 млн. тонн. При этом необходимо импортировать еще около 650 тыс. тонн углей для коксования.

Как сообщалось ранее, в мае т. г. по сравнению с апрелем метпредприятия нарастили производство чугуна на 0,5% - до 2,426 млн. тонн, стали — на 0,3% - до 3,017 млн. тонн, проката — на 3,4% - до 2,774 млн. тонн. В июне метпредприятия планируют произвести 2,5 млн. тонн чугуна, 3,07 млн. тонн стали, 2,73 млн. тонн проката.