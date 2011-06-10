ЗЗФ сократит около 2 тыс. работников, если предприятию не снизят тариф на электроэнергию

Если в ближайшее время ПАО «Запорожский завод ферросплавов» не будет отнесен к 1-му классу потребителей электроэнергии с соответствующим снижением тарифа, предприятие будет вынуждено начать сокращение с 1 августа т. г. около 2 тыс. работников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор предприятия Павел КРАВЧЕНКО в ходе слушаний "О ситуации в горно-металлургической отрасли Украины”, организованных Комитетом ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

П.КРАВЧЕНКО отметил, что предприятие на протяжении многих лет относилось к 1-му классу потребителей электроэнергии. Однако, по его словам, с 1 января 2011 НАК «Энергетическая компания Украины» разорвала с ЗЗФ договор аренды электроподстанции, расположенной на территории завода, в результате чего формально завод перестал подпадать под действие тарификации 1-го класса. «После этого предприятию был присвоен 2-й класс энергопотребления, согласно которому тариф на электроэнергию для ЗЗФ возрос почти в два раза - до 83 коп. за 1 кВт», - уточнил он.

В результате, по информации гендиректора ЗЗФ, производство силикомарганца на заводе стало нерентабельным, что неизбежно приведет к остановке производственных мощностей и увольнению работников.

Единственным вариантом решения проблемы П.КРАВЧЕНКО видит возобновление для предприятия договора аренды на подстанцию, принадлежащую «Запорожьеоблэнерго». «Других вариантов у нас нет - силикомарганец является наиболее энергоемким ферросплавом и нам придется останавливать печи», - добавил он.

В свою очередь представитель «Запорожьеоблэнерго», присутствовавший на слушаниях, уточнил, что к потребителям 1 класса относятся те предприятия, которые потребляют электроэнергиию со степенью напряжения в точке продажи 27,5 кВ и более, а все, что ниже - переходят во 2-й класс. «Что касается подстанции, которая находилась в аренде у ЗЗФ, то передана она ему была только на 1 год (2010 год - УНИАН), при условии выхода на потребление 150 млн. кВт ежемесячно, однако предприятие этого не сделало. Зачем я буду теперь снова передавать эту подстанцию в аренду, если она обслуживается «Запорожьеоблэнерго» и ему же принадлежит, давайте тогда сдадим в аренду само облэнерго», - отметил представитель «Запорожьеоблэнерго».

Как сообщал УНИАН, работники плавильных цехов ПАО «Запорожский завод ферросплавов» обратились с открытыми письмами к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ и народным депутатам Украины, в которых просят вмешаться в ситуацию с размерами тарифов для ферросплавных предприятий. Данные обращения были направлены высшим должностным лицам после посещения работниками ЗЗФ ряда центральных органов исполнительной власти, отвечающих за проведение энергетической политики государства.

Работники ЗЗФ просят высших должностных лиц государства "оказать содействие в установлении справедливых тарифов на электроэнергию, не выше чем у конкурентов, а именно 0,32 грн. за киловатт, что соответствует статусу наиболее крупных энергоемких предприятий".