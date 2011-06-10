Россия может вступить в ВТО до конца года – Баррозу

Россия может вступить во Всемирную торговую организацию /ВТО/ до конца 2011 года, заявил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу на пресс-конференции по итогам саммита Россия-ЕС, передает РИА Новости.

"Мы также подвели итог прогресса по переговорам по вступлению России в ВТО, это тоже является существенным вкладом в модернизацию. Присоединение России к ВТО, мы считаем, возможно уже в этом году, но для этого России и Европейскому союзу нужно находиться в непрерывном диалоге ближайшие месяцы, включая вопросы санитарные, фитосанитарные вопросы, инвестиционный режим для автомобильной промышленности и так далее", - сказал Баррозу.

ВТО - международная организация, созданная с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. В нее входят более 150 стран. Российские власти неоднократно выражали надежду на то, что страна сможет стать членом ВТО уже в текущем году.