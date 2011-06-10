Лукашенко оценил мирового лидера «Беларуськалий» в 30 млрд. долл. Покупатель уже есть...

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил одного из крупнейших мировых производителей калийных удобрений «Беларуськалий» в $30 млрд, по его словам, покупатели уже есть. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что касается «Беларуськалия», то я четко сказал: 30 млрд на стол, и акции завтра будут у вас», – сказал Лукашенко в ходе совещания о работе компании.

«Цена названа, деньги есть, приезжайте. 30 млрд – пока эту цена я не отменял», – подчеркнул Лукашенко. «На сколько принесете денег, исходя из 30 млрд, столько акций получите», – сказал он.

Лукашенко добавил, что покупатели, готовые заплатить названную сумму, уже есть.

«Но я уже знаю пару покупателей, которые эту сумму выговаривают в голос, то есть готовы платить 30 млрд», – сказал он.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что финансовая компания миллиардера Сулеймана Керимова «Нафта Москва» близка к покупке 50% + 1 акция «Беларуськалия», исходя из оценки всей компании в $30 млрд, за $15 млрд.

В конце мая президент Александр Лукашенко опровергал сообщения о том, что приватизация примет большие масштабы.

Лукашенко говорил, что без его подписи «никто ничего не купит: ни МАЗ, ни «Белкалий», ни БМЗ».