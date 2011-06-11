Чехия готова к сотрудничеству с Крымом в торговой и туристической сферах

Чехия готова к сотрудничеству с Крымом в торгово-экономической и курортно-туристической сферах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совета министров Крыма.

Заместитель главы крымского правительства – министр курортов и туризма автономии Георгий ПСАРЁВ обсудил с первым заместителем министра иностранных дел Чешской Республики Йиржи ШНАЙДЕРОМ вопросы участия чешского бизнеса в Черноморском экономическом форуме, развитие сотрудничества в курортно-туристической сфере, празднование 150-летия села Богемки (ныне село Лобаново Джанкойского района).

Г.ПСАРЁВ предложил провести чешско-украинский форум в рамках международного Черноморского экономического форума в виде отдельных круглых столов или секций, посвященных сотрудничеству Крыма и Чехии.

Крымский вице-премьер сообщил, что в сентябре 2011 года планируется рабочая поездка руководителей санаторно-курортных учреждений и представителей органов исполнительной власти Крыма в город Карловы Вары. «Мы хотим изучить опыт круглогодичной работы здравниц вашей республики и методов лечения», – отметил замглавы Совмина Крыма.

Он также пригласил представителей турбизнеса Чехии на Международную выставку «Крым – круглый год», которая состоится в октябре 2011 года в Ялте.

Й.ШНАЙДЕР поддержал предложение крымского правительства принять участие в Черноморском экономическом форуме, отметив, что это позволит наладить партнёрские связи с представителями бизнес-кругов Крыма, обсудить возможность участия в реализации конкретных инвестиционных проектов автономии.