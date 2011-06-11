Беларусь вводит ограничения на вывоз товаров из страны

Правительство Беларуси вводит с 12 июня ограничения на вывоз товаров из страны физическими лицами.

Соответствующее постановление Совета министров Беларуси опубликовано на сайте белорусского правительства.

Как говорится в документе, такое решение принято в целях обеспечения экономической стабильности государства и реализации конституционного права граждан на достойный уровень жизни.

Согласно постановлению, вывоз физическими лицами из Беларуси за пределы таможенной территории Таможенного союза товаров сверх установленных норм допускается при условии уплаты этими лицами специального сбора в размере двукратной средней цены указанных товаров.

В частности, вывоз мяса свинины, птицы, сахара, муки, сыров сычужных ограничен 2-мя килограммами. Масло животное – 1 кг, сигареты белорусского производства – 2 пачки, консервы мясные и молочные – 5 банок.

Также постановлением вводится запрет на реализацию товаров физическим лицам со складов, баз, из подсобных помещений организаций.

Документом также вводится временный запрет на вывоз из страны: всего ассортимента круп и макаронных изделий, независимо от производителя; холодильников и морозильников бытовых производства ЗАО «Атлант»; плит газовых бытовых напольных - СП «Брестгазоаппарат»; цемента производства «Красносельскстройматериалы», Белорусского цементного завода и «Кричевцементношифер»; сантехнические моющие средства – ОАО «Бархим».

Устанавливается ограничение на продажу автомобильного топлива на автозаправочных станциях в объеме не более 200 литров на одно грузовое транспортное средство.