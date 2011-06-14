Украина в январе-апреле увеличила экспорт давальческого сырья на 81%

Украина в январе-апреле 2011 года увеличила экспорт давальческого сырья на 81,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 29 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По информации Госкомстата, в январе-апреле т.г. в Украину импортировано готовой продукции, произведенной из давальческого сырья, на сумму 24,4 млн. долл., что на 64,8% больше, чем в январе-апреле 2010 года.

Также в Госкомстате сообщили, что в январе-апреле т.г. в Украину поступило иностранного давальческого сырья на 1 млрд. 461,1 млн. долл., что на 80,1% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Объем экспорта готовой продукции, произведенной из импортного давальческого сырья, увеличился против января-апреля прошлого года на 74,7% и составил 1 млрд. 749,8 млн. долл.