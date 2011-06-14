Предприятия Украины завершили январь-апрель с положительным финрезультатом 20,8 млрд. грн.

Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в январе-апреле 2011 года составил 20 млрд. 816,7 млн. грн. против 11 млрд. 573 млн. грн. за январь-апрель 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-апреле 2011 года прибыль получили 55% предприятий страны – они завершили январь-апрель текущего года с финансовым результатом 59 млрд. 540 млн. грн.

С убытком январь-апрель т.г. завершили 45% предприятий Украины, их финрезультат составил 38 млрд. 723,3 млн. грн.

По данным Госкомстата, отчетный период завершили с убытком 47,6% промышленных предприятий Украины, их финрезультат составил 16 млрд. 896,7 млн. грн. Прибыль получили 52,4% промпредприятий – они завершили период с финрезультатом 32 млрд. 878,5 млн. грн. Положительный финрезультат (сальдо) предприятий промышленности за январь-апрель 2011 года составил 15 млрд. 981,8 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2010 году составил 63 млрд. 266,4 млн. грн. против «минус» 31,6 млрд. грн. за аналогичный период 2009 года.

В январе-декабре 2010 года прибыль получили 63,2% предприятий страны – они завершили 2010 год с финансовым результатом 154 млрд. 150,1 млн. грн.

С убытком январь-декабрь 2010 года завершили 36,8% предприятий Украины, их финрезультат составил 90 млрд. 883,7 млн. грн.