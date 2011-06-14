Производство легковых авто в Украине в январе-мае увеличилось на 74%

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-мае, по оперативным данным, увеличилось на 74,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 37,150 тыс. штук.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

По данным Ассоциации, производство автобусов в Украине в январе-мае увеличилось на 20,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 1099 штук.

Также в сообщении сказано, что производство грузовых автомобилей в Украине в январе-мае сократилось на 44%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 1156 штук.

Как сообщал УНИАН, по данным «УкрАвтоПрома», в 2010 году производство легковых автомобилей в Украине увеличилось на 14,2%, по сравнению с 2009 годом, - до 74,992 тыс. штук. Производство автобусов увеличилось на 76,5% – до 2693 штук, а производство грузовых автомобилей увеличилось в 2,2 раза – до 5129 штук.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» (ЗАО «ЗАЗ»), Корпорация «Богдан», ЗАО «Еврокар», Корпорация «АИС» (ООО «КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» (ЗАО «Черниговский автозавод» и ЗАО «Бориспольский автозавод») и др.