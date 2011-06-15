Кабмин утвердил финплан ОПЗ на 2011 год с прибылью 112 млн. грн.

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил финансовый план ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) на 2011 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Фонда госимущества Украины Александр РЯБЧЕНКО.

По его словам, чистый доход предприятия в 2011 году ожидается в размере 4,366 млрд. грн., чистая прибыль – 112 млн. грн., объем выплат в бюджет – 279 млн. грн.

Также А.РЯБЧЕНКО отметил, что риском для выполнения показателей может быть повышение цены на природный газ, который используется при работе предприятия.

Справка УНИАН. 29 сентября 2009 года ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную цену на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие три компании: ООО «Азот-Сервис (Россия) (подала заявку от имени ООО «СИБУР»), ООО «Фрунзе-Флора» (Украина) и ООО «Нортима» (Украина).

Однако комиссия Фонда госимущества Украины по приватизации Одесского припортового завода приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем конкурса по приватизации ОПЗ в связи с тем, что завод был продан по заниженной цене.

ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.