В апреле промпроизводство в еврозоне выросло на 0,2%, в ЕС-27 – га 0,1%

Брюссель. В апреле 2011 года промышленное производство в странах зоны евро возросло на 0,2% по сравнению с мартом 2011 года, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – на 0,1%.

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

По сравнению с апрелем 2010 года в апреле 2011 года промышленное производство выросло на 5,2% в зоне евро и на 4,7% в ЕС-27.

В апреле 2011 года по сравнению с мартом 2011 года производство в энергетическом секторе снизилось на 3,7% в зоне евро и на 3,0% в ЕС-27.Производство в сфере полуфабрикатов выросло на 0,1% в еврозоне, но сократилось на 0,1% в ЕС-27, товаров непродолжительного использования – не изменилось в зоне евро, и возросло на 0,1% в ЕС-27.

Производство товаров длительного использования выросло на 1,3% в еврозоне и на 0,7% в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров возросло на 0,5% в еврозоне и на 0,1% в ЕС-27.

В апреле-2011, по имеющимся данным, наибольший рост промышленного производства по сравнению с мартом 2011 года зарегистрирован в Латвии (3,4%), Дании (2,8%), Мальте (2,2%), Люксембурге и Словакии (по 1,6%).

Наибольшее снижение - в Португалии (-3,6%), Греции (-3,5%), Словении (-3,1%), Великобритании (–1,6%).

В апреле 2011 года по сравнению с апрелем 2010 года производство в энергетическом секторе снизилось на 4,2% в еврозоне и на 4,7% в ЕС-27. Производство в сфере полуфабрикатов выросло на 5,7% в зоне евро и на 5,5% в ЕС-27. Производство в сфере товаров непродолжительного использования возросло на 3,1% в еврозоне и на 3,4% в ЕС-27, производство в сфере товаров длительного использования выросло на 5,2% в еврозоне и на 2,8% в ЕС-27. Производство в сфере капитальных товаров выросло на 9,7% в еврозоне и на 9,5% в ЕС-27

В апреле 2011 года, по имеющимся данным, промышленное производство больше всего выросло по сравнению с апрелем-2010 в Эстонии (31,8%), Латвии (13,7%), Швеции (10,5%) и Германии (9,9%).

Наибольшее снижение зарегистрировано Греции (-10,7%), Португалии (-1,7%) и Испании (-1,6%).

В марте 2011 года, по уточненным данным, промышленное производство не изменилось в зоне евро и сократилось на 0,2% в ЕС-27 по сравнению с февралем-2011.

С 1 января 2011 года, в зону евро входят 17 стран: Бельгия, Германия, Греция, Испания, Франция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Австрия, Португалия, Финляндия, Словения, Мальта, Кипр, Словакия и Эстония.