В Украине импорт минудобрений вырос на 96%, экспорт - на 67,6%

Украина в январе-апреле 2011 года увеличила импорт минеральных удобрений на 96,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, – до 265 млн. 877,3 тыс. долл. США.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, за указанный период экспорт минеральных удобрений увеличился на 67,6% – до 513 млн. 412 тыс. долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2010 году увеличила импорт минеральных удобрений на 62,3% по сравнению с 2009 годом – до 417 млн. 707,5 тыс. долл. США. Экспорт минеральных удобрений увеличился на 9,6% – до 940 млн. 625,4 тыс. долл.