Работодатели Украины в т.г. проведут бизнес-форумы с индийскими и китайскими бизнесменами

Работодатели Украины в текущем году проведут бизнес-форумы с предпринимателями из Индии и Китая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Дмитрия ФИРТАША, договоренности об этом были достигнуты в ходе двухсторонних переговоров между делегациями работодателей Украины с предпринимателями из Китая и Индии, которые прошли 14-15 июня в рамках 100-й конференции Международной организации труда в Женеве.

В ходе встречи глава Объединенного движения работодателей Украины Д.ФИРТАШ и исполнительный вице-президент Конфедерации предпринимателей Китая Чен ЛАНТОНГ договорились о создании постоянно действующей площадки для развития сотрудничества бизнесменов двух стран. Планируется, что первый украинско-китайский бизнес-форум под эгидой работодателей пройдет в 2011 году в Украине, а следующий – в 2012 году в Китае.

Д.ФИРТАШ подчеркнул, что активизация контактов между лидерами двух государств, а также предстоящий выход двухстороннего сотрудничества на уровень стратегического партнерства, открывают новые перспективы для интенсификации экономических связей между Украиной и Китаем.

По итогам переговоров делегаций работодателей Украины и Индии также была достигнута договоренность об активизации делового сотрудничества. Глава работодателей Украины Д.ФИРТАШ и глава Совета работодателей Индии Рави ВИГ договорились, что в рамках мероприятий по ознаменованию 20-летия признания Индией государственной независимости Украины работодатели двух стран проведут бизнес-форум с участием украинских и индийских бизнес-кругов.

Подводя итоги переговоров с иностранными коллегами, Д.ФИРТАШ отметил актуальность и взаимную заинтересованность в активизации сотрудничества с Индией и Китаем. «Эти страны демонстрируют экономический рост даже на фоне стагнации мировой экономики во время глобального финансового кризиса», - подчеркнул глава украинских работодателей. По словам Д.ФИРТАША, одним из факторов роста экономик Китая и Индии, повышения качества жизни их граждан является общее понимание целей между бизнесом, государством и профсоюзами. Это позволяет трем сторонам сообща содействовать развитию промышленного и интеллектуального потенциала их государств. Украина ощущает это через растущий товарооборот с этими странами – в 2010 году товарооборот с Индией возрос на 30%, а с Китаем – на 46%, добавил Д.ФИРТАШ.

Также в рамках 100-й конференции Международной организации труда Д.ФИРТАШ обсудил с Генеральным секретарем Международной организации работодателей Антонио ПЕНЬЯЛОСОЙ вопросы активизации сотрудничества между организациями работодателей.

По итогам встречи глав делегаций работодателей Украины и России Дмитрия ФИРТАША и Александра ШОХИНА был подписан меморандум о сотрудничестве.