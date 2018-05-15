Металлурги - между молотом и наковальней

О том, что Запорожская область оказалась на гране социального взрыва, говорят с конца мая, когда в регионе начались акции протеста работников ряда металлургических предприятий. Одно из главных требований металлургов - снижение тарифов на электроэнергию, в противном случае без работы могут остаться тысячи человек. Неудивительно, что в ходе слушаний "О ситуации в горно-металлургической отрасли Украины”, организованных Комитетом ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, основное внимание было сосредоточено именно на этой ситуации. Хотя затрагивались не только энергетические вопросы, и не только Запорожской области, в частности, звучали жалобы на слишком крутые «наезды» экологической инспекции. В целом складывалось впечатление, что главный враг металлургов - государство, которое вынуждает собственников сворачивать производство. Но раз уж тема слушаний была посвящена «ситуации в ГМК Украины», а не отдельной области, то позволим себе напомнить и о такой мало обсуждаемой, но от этого не менее острой проблеме как массовое выведения работников метпредприятий из штата по схеме аутстаффинга.

По следам ЗАлКа

Начнем с ситуации в энергоемком метпроизводстве и экологических требований. Что касается непосильных, в первую очередь для предприятий цветной металлургии, тарифов на электроэнергию, то эта история без начала и конца. Как известно, не получив льготной цены на электроэнергию, так называемого дифференцированного тарифа, в апреле этого года был практически полностью остановлен Запорожский алюминиевый комбинат, принадлежащий российской компании «РУСАЛ». Его товарищ по несчастью - Запорожский титаномагниевый комбинат - продолжает функционировать только потому, что находится в госсобственности, а значит – есть возможность накапливать долги за электроэнергию, не имея особых перспектив когда-нибудь рассчитаться. Теперь электроэнергия оказалась не по карману Запорожскому заводу ферросплавов.

Как поясняет генеральный директор предприятия Павел Кравченко, завод на протяжении многих лет относился к 1-му классу потребителей электроэнергии. Однако с 1 января 2011 года НАК «Энергетическая компания Украины» разорвала с ЗЗФ договор аренды электроподстанции, расположенной на территории предприятия, в результате чего формально оно перестало попадать под действие тарификации 1-го класса. «После этого предприятию был присвоен 2-й класс энергопотребления, согласно которому тариф на электроэнергию для ЗЗФ вырос почти в два раза - до 83 коп. за 1 кВт», - уточнил он.

В результате, по информации гендиректора ЗЗФ, энергоемкое производство силикомарганца стало нерентабельным, что неизбежно приведет к остановке мощностей и увольнению работников. Единственным вариантом решения проблемы П.Кравченко видит возобновление для предприятия договора аренды подстанции, принадлежащей «Запорожьеоблэнерго». «Других вариантов у нас нет - силикомарганец является наиболее энергоемким ферросплавом и нам придется останавливать печи», - сказал он.

Между тем, представитель «Запорожьеоблэнерго» уточнил, что к потребителям 1 класса относятся те предприятия, которые потребляют электроэнергию со степенью напряжения в точке продажи 27,5 кВ и более, а все, кто ниже - переходят во 2-й класс. «Что касается подстанции, которая находилась в аренде у ЗЗФ, то передана она ему была только на 1 год (2010 год – авт.) при условии выхода на потребление 150 млн. кВт ежемесячно. Однако предприятие этого не сделало. Зачем я буду теперь снова передавать эту подстанцию в аренду, если она обслуживается «Запорожьеоблэнерго» и ему же принадлежит, давайте тогда сдадим в аренду само облэнерго», - отметил представитель «Запорожьеоблэнерго».

Конечно, можно сказать, что у каждого из участников конфликта своя правда, как это было и в случае с Запорожским алюминиевым. Вот только результат почему-то оказывается негативным для всех заинтересованных сторон - собственники вынуждены останавливать нерентабельное предприятие, а «Запорожьеоблэнерго» теряет крупнейших потребителей и остается с профицитом невостребованной электроэнергии. Ну и совсем уж «мелочь» - когда-то пятитысячный коллектив ЗАлКа сегодня насчитывает едва ли около 1-й тысячи человек, да и тех в ближайшее время должны сократить вдвое. Теперь вот ЗЗФ идет по проторенной дорожке. Кому это нужно, совершенно не понятно. Правда, народный депутат Михаил Соколов (БЮТ) в ходе слушаний упомянул войну олигархических кланов, в которой более влиятельный пытается «закошмарить» оппонента для дальнейшей перекупки активов по дешевке. М.Соколов только забыл уточнить, кто же этот влиятельный олигарх…

Угрожающая принципиальность экологической инспекции

Металлургия - один из крупнейших загрязнителей окружающей среды в Украине, если не самый главный. Такие метцентры, как Кривой-Рог или Мариуполь давно находятся под пристальным вниманием всевозможных экологических служб и организаций. Гигантам ГМК приходится постоянно отчитываться об инвестициях в природоохранные мероприятия, хотя, по большому счету, кардинально ситуацию с вредными выбросами это не меняет, слишком уж глубокой модернизации требует большинство наших метпредприятий. С началом кризиса давление контролирующих органов на «грязные» предприятия несколько ослабло, так как всем было понятно – те, кто не успел установить новое более экологичное оборудование, в период спада на это денег не найдет. К тому же резкий спад производства в горно-металлургической отрасли автоматически привел к столь же резкому сокращению ядовитых выбросов. С началом 2011 года работа экологической инспекции явно активизировалась и это замечательно. Но при этом ситуация с экологией в металлургических регионах откровенно провальная.

И все же нельзя не отметить наличие перегибов на местах. Так, на состоявшейся в конце мая сессии Запорожского облсовета было заявлено, что местная природоохранная прокуратура опротестовала решение депутатов о переносе сроков перехода комбината «Запорожсталь» с мартеновского на конвертерное производство стали на 2017 год. Прокуратура требует в максимально сжатые сроки выполнить ранее утвержденную программу по выходу Запорожской области из экологического кризиса, согласно которой «Запорожсталь» была обязана перейти на более чистое производство еще в 2005 г. В связи с этим депутаты облсовета создали комиссию для изучения вопроса.

Как отмечают эксперты, выполнить требования прокуратуры будет крайне сложно как с финансовой, так и технической точек зрения. К тому же до сих пор не понятно, кому же фактически принадлежит комбинат, на котором трудятся 20 тысяч человек. Известно только то, что в начале лета 2010 года группа российских инвесторов, интересы которой представляли ВЭБ и ИК «Тройка Диалог», стала владельцем контрольного или близкого к нему пакета акций «Запорожстали». Но, кто бы не контролировал комбинат, а факт есть факт: из 3,4 млн. тонн стали, выплавленной комбинатом в 2010 году, 100% приходились на мартеновские печи. Таким образом, прояви природоохранные органы принципиальность и «Запорожсталь» встанет. На этом фоне крайне подозрительно выглядит ситуация с поставкой на предприятие энергосберегающего оборудования, которое по идее должно растомаживаться по упрощенной схеме.

Глава «Металлургпрома» Василий Харахулах 8 июня сообщил, что «Запорожсталь» закончила цикл подготовки и ввела в эксплуатацию установку по вдуванию пылеугольного топлива (ПУТ). Однако, по его словам, возникла проблема с завозом оборудования для склада углеподготовки углей для ПУТ. Оно было произведено Южно-Уральским машиностроительным заводом и пересекло границу Украины 1 января 2011 года. «И вот уже 5 месяцев «Запорожсталь» не может растаможить это оборудование», - сказал В.Харахулах. По его словам, «сначала таможенное ведомство заявляло: это не то, это непонятно вообще для чего. Теперь главный аргумент таможенной службы – несовершенство законодательства. Какое еще законодательство нужно совершенствовать, если в законе об энергосбережении и энергоэффективности все четко сказано по поводу таможенных и налоговых льгот? Если есть четкий перечень предприятий, которые свои объекты заявили на реконструкцию? Какие еще должны быть нормативные акты, чтобы таможенной службе было понятно, что все должно быть в соответствии с законом и никак иначе».

Комментируя тему взаимоотношений «Запорожстали» с госорганами, В.Харахулах напомнил «эпопею с «АрселорМиттал Кривой Рог», когда в 2010 г. предприятие в течение более 6 месяцев не могло растаможить угли для коксования. Так что принципиальность госорганов в отношении «Запорожсталь» выглядит явно разнонаправленной…

Еще один яркий пример борьбы за чистый воздух, но уже из Днепропетровской области. Как сообщил на слушаниях генеральный директор Никопольского завода ферросплавов Владимир Куцин, экологическая инспекция региона требует от предприятия полностью прекратить выбросы оксида углерода, что фактически означает полную остановку производства.

Он напомнил, что экологическая прокуратура Днепропетровской области подала иск на НЗФ за нарушение природоохранного законодательства еще в январе этого года. Она обвинила НЗФ в непринятии мер, согласно распоряжению Министерства экологии и окружающей среды, по модернизации технологического процесса и снижению выбросов оксидов углекислого газа до 250 мг на м куб.

«Поскольку предприятие сегодня недозагружено, мы обеспечиваем показатели выбросов оксида углерода ниже установленных 250 мг на м куб. Однако, экологическая прокуратура Днепропетровской области обращается в суд с иском к предприятию, утверждая, что теоретически оно не может достигнуть таких низких показателей выбросов в случае полной загрузки производственных мощностей», - пояснил В.Куцин. По его словам, «Хозсуд Днепропетровской области не удовлетворил иск экологической прокуратуры, однако затем областная прокуратура обратилась с аналогичным иском в апелляционный суд Днепропетровской области, который принимает решение остановить производство на предприятии с целью прекращения выбросов. 9 мая на завод пришли представители исполнительной службы с решением суда о приостановке работы предприятия, и это несмотря на то, что нами уже была подана кассация на данное решение суда, которая находится на рассмотрении Верховного суда Украины».

9 июня представители исполнительной службы потребовали прекратить выбросы. «Фактически это требование означает полную остановку производственных мощностей, но у нас есть трасса ферросплавного газа, остановка которой приведет к техногенной катастрофе, поэтому я сказал, что специалисты завода в этом принимать участие не будут. Если у исполнительной службы есть полномочия — пусть идут и останавливают завод, но тогда за жизнь 4 тысяч его работников и жителей Никополя будут нести ответственность она. В конце концов, они поняли, что остановить завод невозможно и составили соответствующий акт. Как будут развиваться события дальше я не знаю, на 20 июня назначены слушания в Верховном суде Украины по нашей кассации», - сказал гендиректор ЗЗФ.

Продолжая «перегибать палку», природоохранные органы рискуют кардинально ухудшить уровень жизни тех самых людей, о чистом воздухе для которых они так пекутся.

Аутстаффинг, или Стокгольмский синдром

С началом кризиса практически на всех горно-металлургических предприятиях Украины началась борьба за оптимизацию расходов, одним из проявлений которой стало повсеместное урезание льгот для работников. Причем делалось все в рамках существующего трудового законодательство и вполне открыто, по схеме аутстаффинга, что означает вывод сотрудника за штат компании-заказчика и оформление его в штат компании-провайдера. УНИАН уже писал о том, что за последние три года тысячи работников предприятий ГМК лишились льготных пенсий, оказавшись сотрудниками рекрутинговых компаний, а не тех комбинатов и заводов, на которых они проработали по 15-20 лет.

Как отмечал еще в прошлом году первый заместитель председателя ЦК профсоюза горняков и металлургов Сергей Комышев, вывод работников вспомогательных и некоторых технологических специальностей из штата метпредприятия в частные предприятия, общества с ограниченной ответственностью и частные агентства занятости проводят все крупные метпредприятия разных собственников.

По мнению профсоюза, выведенные таким образом из штата работники, которые уволились по собственному желанию, а в новой компании работают по срочным договорам, лишаются льгот, обусловленных действием коллективных договоров на метпредприятии, “горячего” и “вредного” стажа, оздоровления себя и детей.

Важно отметить, только часть работников Полтавского ГОКа в августе 2010 года открыто взбунтовалась против выведения их из так называемого «первого списка вредности» и лишения соответствующих социальных и пенсионных льгот. На остальных ГОКах Украины и метпредприятиях рабочие приняли нововведения администрации в полном молчании. Мол, зарплату не урезали и то хорошо, а какие уж тут льготы, когда продажи металла падают во всем мире. Ну, чем вам не пресловутый стокгольмский синдром — металлурги и горняки с удивительным пониманием отнеслись к проблемам своих работодателей. Такая вялая позиция трудящихся ГМК и стала основной причиной того, что даже отраслевой профсоюз не смог вступиться за них. Профкомы на предприятиях, находясь за редчайшим исключением под полным контролем администрации, рапортовали в ЦК профсоюзов ГМК о полном взаимопонимание между трудовыми коллективами и собственниками. Только теперь Профсоюз металлургов и горняков приступил к подготовке законопроекта о регламентировании использования аутстффинга в ГМК.

Как сообщил на слушаниях председатель ЦК Профсоюза металлургов и горняков Украины Владимир Казаченко, в вопросах, связанных с аутстаффингом, очень много правовой казуистики. «В России уже зарегистрирован законопроект, подготовленный Независимой федерацией профсоюзов РФ, об упорядочении перевода сотрудников предприятий на аутстаффинг. Федерация металлургов и горняков так же намерена до конца третьего квартала этого года разработать соответствующий законопроект и пролоббировать его принятие», - заявил В.Казаченко. В качестве промежуточной меры профсоюз горняков и металлургов предлагает при переводе сотрудников на аутстаффинг сохранять за ними все существовавшие до этого льготы в течение года. Но не запоздали ли эти меры, ведь для тех, кого уже вывели за штат, восстановить льготы будет ой как трудно, если вообще возможно.

Вот и получается, что металлурги, с одной стороны, играют роль живого щита, которым собственники предприятий закрываются от давления госорганов, а с другой - сами подыгрывают олигархам в их неуемной жажде оптимизировать расходы. Переломить ситуацию в состоянии только жесткий контроль со стороны государства, но кого и как оно контролирует прекрасно видно из вышеприведенных примеров.

Антон Лосев (УНИАН)