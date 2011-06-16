Украина должна повременить с созданием зоны свободной торговли с ЕС – Мунтиян

Санкт-Петербург. Украина должна повременить с созданием зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сказал правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами СНГ и другими региональными объединениями Валерий МУНТИЯН.

«Украине не надо отказываться от зоны свободной торговли с ЕС, но не надо спешить. Все надо просчитывать, потому что там очень плохие времена», - сказал В.МУНТИЯН.

«Если человек болен, то не надо заходить в помещение, где он находится. Если мы попадем под них (ЕС), нас просто задавят», - добавил он.

По словам В.МУНТИЯНА, сейчас экономика Евросоюза из-за ситуации в ряде стран «тонет и хватает всех соседей за шею, чтобы спастись».

«Переговоры о зоне свободной торговли вести надо, но не надо вступать, пока мы не выровняем позиции», - считает он.

По мнению В.МУНТИЯНА, на данном этапе зона свободной торговли с Евросоюзом угрожает уничтожением украинской авиации, которая не выдержит конкуренции с Германией, Францией и Италией, а также ряду других отраслей промышлености.

Он считает, что Украина получит больше преференций, если сначала вступит в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана, а после будет создана ЗСТ с Евросоюзом.

«Тогда мы вступим в зону свободной торговли с ЕС не как периферия, а как центр силы со странами Таможенного союза», - сказал В.МУНТИЯН.

Он подчеркнул, что Таможенный союз даст «большой плюс» для развития 37 основных отраслей экономики Украины.