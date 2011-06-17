Клюев: Зоны свободной торговли с ЕС и СНГ не противоречат друг другу
Заявление Мунтияна - его «личное мнение».
Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ подчеркивает, что создание зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом и Украиной и СНГ не противоречит друг другу.
Об этом он сказал собственному корреспонденту УНИАН в РФ в рамках Петербургского международного экономического форуму.
«Я отвечаю за переговорный процесс по созданию зоны свободной торговли и с Евросоюзом и с СНГ – одно другому не мешает», - сказал А.КЛЮЕВ.
Он также подчеркнул, что заявление уполномоченного по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами СНГ и другими региональными объединениями Валерия МУНТИЯНА о том, что Украина должна повременить с созданием зоны свободной торговли с Европейским Союзом является его «личным мнением».
А.КЛЮЕВ также сообщил, что Украина готова к подписанию договора о зоне свободной торговли СНГ на Экономическом совете СНГ, проведение которого запланировано на 25 июня в Москве.
«Договор всеми парафирован, кроме Узбекистана …Украина готова подписать. Посмотрим, как поведут себя другие страны», - сказал он.