В Братиславе заключены соглашения о сотрудничестве ряда регионов Украины и Словакии.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашения о сотрудничестве между Харьковской областной государственной администрацией и Трнавским автономным краем, Запорожской областной государственной администрацией Украины и Банско-Быстрицким автономным краем, между Днепропетровской областной государственной администрацией и Братиславским автономным краем были заключены в присутствии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Президента Словацкой Республики Ивана ГАШПАРОВИЧА.

В соответствии с этими тремя соглашениями, стороны будут развивать сотрудничество в областях экономического развития, сельского хозяйства, науки, техники, образования и здравоохранения, культуры и искусств, туризма и спорта, экологии и рационального использования природных ресурсов и энергетики, использования альтернативных источников энергии.

Положениями соглашений, среди прочего, предусмотрена возможность заключать отдельные соглашения по конкретным направлениям двустороннего сотрудничества в соответствии с законодательством Украины и Словакии, а также разработка и согласование конкретных ежегодных программ сотрудничества.