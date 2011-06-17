В Украине производство марганцевого концентрата сократилось на 12,2%

В Украине за январь-май 2011 г. производство марганцевого концентрата сократилось относительно аналогичного периода 2010 г. на 12,2%, или на 67,3 тыс. тонн, - до 482,9 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

ОАО «Марганецкий горно-обогатительный комбинат» за указанный период уменьшило производство марганцевого концентрата на 15 тыс. тонн, или на 5%, по сравнению с январем-маем 2010 г. – до 286,9 тыс. тонн.

ОАО «Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат» за 5 месяцев т. г. произвело 181 тыс. тонн марганцевого концентрата, что на 31,2%, или на 82,3 тыс. тонн, меньше по итогам января-мая 2010 г.

За указанный период ОГОК произвел 168,6 тыс. тонн марганцевого агломерата – на 21,4 тыс. тонн (на 14,5%) больше, чем за январь-май 2010 г.

Справка УНИАН. В Украине за 2010 г. производство марганцевого концентрата выросло относительно 2009 г. на 70,5%, или на 657 тыс. тонн, - до 1,5893 млн. тонн.