Производство самолетов Ан-124 «Руслан» восстановят?

Совместная рабочая группа работает над восстановлением производства самолетов Ан-124 «Руслан».

Об этом сказал президент «Объеденной авиастроительной корпорации» («ОАК») Михаил ПОГОСЯН сегодня в ходе Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Для того, чтобы говорить в какие сроки и как эта программа (Ан-124) будет реализована мы сегодня имеем единый взгляд на то, что мы должны детально проанализировать стоимость реализации этой программы, техническое лицо самолета, который мы собираемся производить, объем ранка, стоимость серийного производства, состояние документации и объем модернизации комплекса», - сказал М.ПОГОСЯН.

«Чтобы ответить на огромное количество практических вопросов мы создали совместную рабочую группу, которая должна эти материалы подготовить, когда она закончит можно говорить о четком плане, который мы будем придерживаться при реализации этой программы», - добавил он.