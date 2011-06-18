Для ЧФ РФ строят три подводные лодки и два корабля – ОСК

На сегодняшний день для ЧФ РФ строиться 3 подводных лодки и два корабля. Об этом сказал президент «Объеденной судостроительной корпорации» («ОСК») Роман ТРОЦЕНКО сегодня в ходе Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

На сегодняшний день для ЧФ РФ заложено три подводных лодки 636 проекта ««Варшавянка» по натовской классификации – класс Kilo, а также два артиллерийских корабли и пока все», - сказал Р.ТРОЦЕНКО.

По его словам, с современным развитием техники стратегические решения на Черноморском флоте будут совсем другими.

«Фактически тактическая ракета почти полностью перекрывает Черное море и вопрос сколько нужно кораблей иметь в Черном море», - сказал он.

Р.ТРОЦЕНКО отметил, что будут введены в состав ЧФ РФ еще корабли обеспечения.

По его словам, в целом можно говорить о вводе в состав ЧФ РФ до 2020 года порядка 20 кораблей.

«Это цифра разумная, но это весь состав флота. Будет 3 подводных лодки, по все видимости 5 или 6 тральщиков. В боевых кораблях это не очень много. Мы получим скорее всего тройку корветов и три-четыре артиллерийских корабля», - сказал Р.ТРОЦЕНКО.