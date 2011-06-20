Президент ОАК: Sukhoi Superjet 100 имеет большие рыночные перспективы, чем Ан-148

Президент «Объединенной авиастроительной корпорации» («ОАК») Михаил ПОГОСЯН считает, что самолет Sukhoi Superjet 100 имеет большие рыночные перспективы, чем украинско-российский Ан-148.

Об этом он сказал в ходе Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«На сегодняшний день Ан-148 и Sukhoi Superjet 100 летают вместе в Аэрофлоте и авиакомпании «Россия», поэтому не вижу никаких проблем, чтобы эти самолеты существовали рядом», - сказал М.ПОГОСЯН.

«Мне больше нравится Sukhoi Superjet 100 потому, что я лучше знаю этот самолет. Я думаю, что он сделан с большой перспективой для рынка, но мне также нравится и Ан-148 потому, что он соответствует тем требованиям, которые предъявлялись к нему на этапе его разработки», - добавил он.

При этом он подчеркнул, что интересными являются все самолеты, которые производит ОАК.

«Вместе с тем у меня есть вопросы, касающиеся себестоимости производства, касающиеся перспектив продвижения на рынках. Те продукты мне будут нравиться больше, которые имеют лучшую перспективу продвижения на рынок и позволяют зарабатывать больше прибыли», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский самолёт, разработанный компанией «Гражданские самолёты Сухого» совместно с рядом зарубежных компаний.Прямые конкуренты Superjet 100 — самолёты Embraer серии E-Jet, Bombardier серии CRJ, ARJ21, Ан-148(Ан-158), Ту-334, Mitsubishi Regional Jet.

Ан-148 – семейство самолетов, предназначенных для пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок на региональных и ближнемагистральных линиях. Разработчиком самолета является Авиационный научно-технический комплекс им. О.К. Антонова. Серийное производство модификации Ан-148-100 в России осуществляется по лицензии на ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» с 2009 года.