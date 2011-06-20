Украина и Россия могут к осени создать СП в судостроительной отрасли

Украина и РФ могут к осени выйти на создание СП в судостроительной отрасли

Об этом президент «Объеденной судостроительной корпорации» («ОСК») Роман ТРОЦЕНКО сказал в ходе Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Мы сейчас прорабатываем этот вопрос с «Укроборонпромом». Мы находимся в стадии исследования этого вопроса и рассчитываем, что все ответы, в основном, что касаются экономики, будут к осени этого года», - сказал Р.ТРОЦЕНКО.

Он также отметил, что скорее всего СП будет создано на паритетной основе.

По его словам, для России интерес представляет судостроительный комплекс в Николаеве – Черноморский судостроительный завод, завод «Им. 61 Коммунара», а также производитель турбин для Военно-морского флота «Заря Машпроект».

Р.ТРОЦЕНКО подчеркнул, что в отличии от авиации все проектные мощности в судостроение остались в России, а в Украине – только производственные мощности и комплектаторы.

«Поэтому у нас этот вопрос не стоит так сложно как в случае с авиацией, когда есть «Антонов» и «Сухой» как разработчики двух продуктов. В любом случае в (судостроении) разработчик продукта и комплектатор мы и в этом плане мы с Украиной более комплементарно дополняющие друг друга, чем конкурирующие», - сказал он.

Р.ТРОЦЕНКО отметил, что в случае создания СП на украинских верфях могут строиться корабли 2-го и 3-го ранга, патрульные суда.

Он отметил, что обычно первый корабль из серии строиться обычно 3,5-4 года и если будут приняты все решения по организации СП, то получается ,что к концу 2015 года может быть построен первый корабль.

Р.ТРОЦЕНКО уточнил, что проблемным вопросом на переговорах с украинскими партнерами является экономическая модель, которая сложилась в Украине.

«Когда вы начинаете смотреть предприятие и понимаете, что государство считает его своим, потому, что акции принадлежат ему, на практике там есть гендиректор, которого поставила какая-то финансово-промышленная группа, а также есть кредиторы, которые пытаются обанкротить это предприятие. У меня вопрос с кем говорить?», - сказал Р.ТРОЦЕНКО.

По его словам, если сложить желания все сторон, то получаются суммы которые многократно превышают реальную стоимость активов.

«В этом проблема. Проблема в завышенных ожиданиях при низком качестве имущественного комплекса. При этом мы говорим о предприятиях, которые последний раз перевооружались в 1975 году», - сказал Р.ТРОЦЕНКО.