Стахановский завод ферросплавов сократил производство на 3,7%

ОАО «Стахановский завод ферросплавов» за январь-май 2011 г. сократило производство относительно января-мая 2010 г. на 3,7%, или на 3,7 тыс. тонн, – до 96,1 тыс. тонн продукции.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

Согласно сообщению, предприятие произвело 64,2 тыс. тонн ферросилиция (на 45%), что на 0,6 тыс. тонн, или на 1%, больше показателя января-мая 2010 г.

За указанный период СЗФ произвел 31,9 тыс. тонн силикомарганца – на 4,3 тыс. тонн (на 11,8%) меньше, чем за 5 месяцев 2010 г.

Справка УНИАН. ОАО “Стахановский завод ферросплавов” (Луганская область) производит ферромарганец, ферросиликомарганец и ферросилиций.

Среднегодовая производственная мощность завода составляет 220 тыс. тонн ферросплавов.

За 2010 г. завод нарастил относительно 2009 г. производство продукции на 42% – до 219,8 тыс. тонн.