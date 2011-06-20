Запорожский завод ферросплавов сократил производство на 45,6%

ОАО «Запорожский завод ферросплавов» за 5 месяцев 2011 г. сократил относительно аналогичного периода 2010 г. производство на 45,6%, или на 70,1 тыс. тонн, – до 83,6 тыс. тонн продукции.

Об этом УНИАН сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА).

Предприятие произвело 54,6 тыс. тонн силикомарганца, что на 40,1 тыс. тонн, или на 42,3%, меньше показателя за январь-май 2010 г.

За указанный период ЗЗФ произвел 18,9 тыс. тонн ферромарганца, что на 10,2 тыс. тонн (на 35%) меньше показателя за январь-май 2010 г.

Предприятие сократило производство ферросилиция (на 45%) на 76,5%, или на 18,3 тыс. тонн, – до 5,6 тыс. тонн. В мае т. г. этот вид продукции ЗЗФ не производил.

Производство металломарганца составило 4,5 тыс. тонн, что на 25%, или на 1,5 тыс. тонн, меньше показателя по итогам января-мая 2010 г.

Справка УНИАН. ОАО "Запорожский завод ферросплавов" – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%.

Продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки. За 2010 г. ЗЗФ нарастил относительно 2009 г. производство на 33,5%, или на 74,5 тыс. тонн, – до 296,7 тыс. тонн продукции.