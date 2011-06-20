ЕБРР дает компании Air Liquide Украина кредит на 85 млн. евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит на сумму 85 млн. евро ООО «Air Liquide Украина» (ALU) для финансирования разработки, строительства и эксплуатации новой воздухоразделительной установки (ВРУ) на Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ).

Об этом говорится в сообщении ЕБРР, переданном УНИАН.

«ALU будет использовать наилучшую в отрасли технологию производства кислорода под высоким давлением. По сравнению с широко используемой в Украине и СНГ технологией воздухоразделения под низким давлением, данная технология позволит добиться значительных результатов в области энергосбережения и сокращения выбросов парниковых газов. Важным социальным аспектом проекта будет являться улучшение стандартов условий труда на предприятии», - говорится в сообщении.

Построенная и эксплуатируемая на основании долгосрочного соглашения о поставке промышленных газов, ВРУ Air Liquide будет расположена на территории ЕМЗ. Она будет поставлять промышленные газы как ЕМЗ, так и другим отраслям экономики страны.

Справка УНИАН. Компания ALU является 100% дочерним предприятием французской компании Air Liquide – мирового лидера по производству газов для промышленности, здравоохранения и экологического производства, котирующегося на парижской бирже Euronext. Air Liquide поставляет кислород, азот, водород и прочие газы различным отраслям- от металлургии до химической промышленности.

ЕМЗ является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. В группу входят ОАО «Енакиевский металлургический завод» и украинско-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.).

По итогам 2010 г. Енакиевский метзавод нарастил относительно 2009 г. производство основных видов продукции на 1,6-11,8%.

ЕМЗ входит в Дивизион стали и проката Группы "Метинвест".

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий Группы "Метинвест" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний «Смарт-холдинг» (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы "Метинвест".

Европейский банк реконструкции и развития является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 30 апреля 2011 г. Банк взял на себя обязательства относительно предоставления более 6,2 млрд. евро (9,2 млрд. долл. США) в рамках 271 проекта.