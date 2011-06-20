Метинвест намерен удвоить выплавку стали

Горно-металлургическая компания Метинвест намерена через несколько лет удвоить выплавку стали на своих предприятиях, доведя ее до 30 млн. тонн в год.

Как сообщает пресс-служба Метинвеста, об этом заявил 18 июня в Донецке генеральный директор компании Игорь СЫРЫЙ в ходе торжественной встречи руководителей трудовых коллективов Метинвеста, с представителями украинского и международного бизнес-сообществ, посвященной пятилетнему юбилею компании.

Рассказывая о планах компании, гендиректор Метинвеста И.СЫРЫЙ отметил: «Сегодня Метинвест производит 15 миллионов тонн стали в год. Но уже через несколько лет мы собираемся удвоить производство стали. Мы проведем широкомасштабную модернизацию наших производственных мощностей. Добьемся лидирующих позиций в эффективности производства, в качестве нашей продукции. Внедрим самые передовые технологии. Станем лидером в области экологической безопасности и охраны труда на наших предприятиях».

Также с приветственной речью перед гостями мероприятия выступил президент компании СКМ Ринат АХМЕТОВ. Он, в частности, сказал:

«У нас - амбициозная цель: мы хотим, чтобы на предприятиях Метинвеста были самые высокие зарплаты в мире! Но для этого мы должны выиграть чемпионат мира по себестоимости, чемпионат мира по качеству, чемпионат мира по продажам. Мы к этому стремимся и мы в это верим. Потому что мы знаем, что от успеха Метинвеста выиграет, прежде всего, Украина и каждый украинец».

Справка УНИАН. "Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Основными акционерами "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и Смарт-Холдинг (25%), совместно управляющие компанией.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы "Метинвест".