Курирование сельскохозяйственного машиностроения может перейти к Минагропроду

Функции по координации сельскохозяйственного машиностроения могут перейти от Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом (бывшее Минпромполитики) к Министерству аграрной политики и продовольствия Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Готовится указ Президента о том, что сельскохозяйственное машиностроение будет передано под координацию нашего министерства. И, конечно, есть поручение премьер-министра и первого вице-премьер-министра – мне, как министру, разработать план развития сельскохозяйственного машиностроения», - сказал он.

Н.ПРИСЯЖНЮК напомнил, что Государственная зерновая компания в виде лизинга закупила 550 комбайнов производства Беларуси.

«Сегодня отработаны графики, эти комбайны начали свою работу. И это в определенной степени будет какая-то помощь сельхозпроизводителю», - добавил он.

Н.ПРИСЯЖНЮК отметил, что правительство поставило задачу за 3-4 года полностью технически переоснастить зерноуборочную технику, а параллельно приступить к обновлению сеялок и другой сельскохозяйственной техники.

«Наша задача сегодня этот пробел заполнить», - подчеркнул министр.