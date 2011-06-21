КНР построит в Калуше завод удобрений с инвестициями почти 1,5 млрд. долл.

КНР в г. Калуш Ивано-Франковской области построит завод бесхлорных калийных удобрений с инвестициями почти 1,5 млрд. долларов США. Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации, так прокомментировал председатель ОГА Михаил ВИШИВАНЮК подписание вчера в Киеве контракта о строительстве нового завода китайской фирмой.

Согласно предоставленной информации, 20 июня, находясь в Киеве, глава Ивано-Франковской областной государственной администрации М.ВИШИВАНЮК подписал Соглашение с официальными представителями КНР на строительство в Калуше завода бесхлорных калийных удобрений. «Новому калийному заводу в Калуше дан зеленый свет», - сказал председатель ОГА.

Справка УНИАН. 22 апреля текущего года Глава Ивано-Франковской облгосадминистрации М.ВИШИВАНЮК взял участие в Первом совместном заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Украиной и Китайской Народной Республикой, которое состоялось под председательством первого вице-премьер-министра Украины, министра экономического развития и торговли Андрея КЛЮЕВА и вице-премьера Государственного Совета КНР Чжан ДЕЦЗЯНА. Тогда же Михаил Вишиванюк подписал Рамочное соглашение об общем финансировании проекта по производству бесхлорных калиевых удобрений в городе Калуше с Китайской инженерной компанией Ухунь и Экспортно-импортным банком Китая.

Кроме этого, по словам председателя ОДА, китайцы одновременно предлагают решить проблему карстовых провалов в Калуше с помощью золы из Бурштинской ТЭС, а также переработать рассол, которым заполнены карьеры на территории города. Таким образом, считает М.ВИШИВАНЮК, удастся полностью решить экологические проблемы Калуша.

Справка УНИАН. В настоящее время Украина ежегодно экспортирует калийные удобрения из Беларуси на 250 млн. долларов. Раньше в Калуше работал калийный завод, который был создан на базе завода калийных удобрений "Ориана" для разработки Калуш-Голинского месторождения калийных солей и их комплексной переработки. С октября 2001 года завод прекратил работу.