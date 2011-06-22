Янукович: сотрудничество Украины и Иордании имеет серьезные перспективы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Украина и Иордания имеют серьезные перспективы в торгово-экономическом сотрудничестве, в частности в военно-технической сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время украинско-иорданских переговоров в расширенном составе, которые проходят в Киеве под председательством Президента Украины и короля Иордании АБДАЛЛЫ ІІ.

В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что нынешний визит короля Иордании будет способствовать дальнейшему взаимопониманию и развитию отношений между Украиной и Иорданией.

Президент Украины отметил, что наши страны имеют много общих культурно-гуманитарных связей и общие взгляды в вопросах международной политики.

Также, по словам В.ЯНУКОВИЧА, результаты нынешнего визита короля Иордании в Украину станут основанием для полноценного дипломатического представительства этой страны в Украине.

По мнению Президента Украины, активизации сотрудничества в экономической сфере должна способствовать деятельности на постоянной основе совместной двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. «Именно этот орган должен способствовать переориентации нашего сотрудничества с обмена сырьевыми и полусырьевыми товарами на сотрудничество в высокотехнологических сферах», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, с этой целью необходимо принять меры для проведения как можно скорее второго заседания этой комиссии, которое должно состояться в столице Иордании Аммане.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что наиболее перспективными сферами двустороннего сотрудничества являются энергетика, авиастроение, кораблестроение, транспортная сфера, высокие технологии и военно-техническое сотрудничество.

Президент Украины предложил поручить правительствам обеих стран накануне заседания комиссии проработать сферы дальнейшего углубления торгово-экономического сотрудничества, круг возможных совместных проектов и план их реализации.