ЗСТ или ТС: агитаторы с обеих сторон перешли от уговоров к угрозам

Куда податься Украине - в Зону свободной торговли или Таможенный союз? Казалось бы, на эту тему сказано уже все и даже больше. Однако проблема заключается в том, что пока украинский выбор не будет зафиксирован на бумаге, всплески активности сторонников обоих объединений не прекратятся. Если из России давно звучат откровенные угрозы ограничить украинский экспорт на территорию Таможенного союза в случае присоединения к ЗСТ, то по мере приближения момента окончательного решения вопроса все белее ультимативные аргументы находят для Украины и в Евросоюзе. С одной стороны, это раздражает, а с другой - не может не радовать: Украина по-прежнему интересна Европе и очень нужна России…

Где теряешь, там и находишь

Российская политика в отношении Украины давно известна своей прямолинейностью, выходящей далеко за рамки общепринятых дипломатических норм. Руководство РФ считает для себя приемлемым откровенно вмешиваться во внутриукраинские политические конфликты. Нередко россияне и сами провоцируют их, постоянно пытаясь углубить в Украине раскол между Востоком и Западом: теми, кто разговаривает на русском, и теми, кто - на украинском, теми, кто ходит в УПЦ МП, и теми, кто предпочитает КП и т. д. и т. п. Сегодня наметилась новая линия разлома - между сторонниками вступления Украины в ТС и "предателями" интересов украинского народа, ратующими за присоединение к ЗСТ. Не обошлось и без злокозненных американцев, по указке которых Европа якобы и пытается в очередной раз «оторвать» Украину от России. Именно так интерпретирует события российский экономист, президент компании экспертного консультирования "НЕОКОН" Михаил Хазин, о чем он заявил 22 июня в ходе круглого стола «Отношения Украины и России после подписания Украиной соглашения о ЗСТ с ЕС», организованного институтом Горшенина.

Но вот незадача, украинское правительство и сам Президент декларируют присоединение Украины к зоне свободной торговли с Евросоюзом как стратегическую задачу. Выходит, что и их придется записать в антироссийский лагерь. Но на это российские политтехнологи пока пойти не готовы, как минимум, большинство из них. Другое дело - массированная информационная кампания, направленная на отождествление Таможенного союза со всевозможными экономическими преференциями для Украины в целом и каждого жителя страны персонально. Тогда как членство Украины в ЗСТ преподносится как начало свертывания экономического сотрудничества с РФ по всем направлениям.

В принципе, из заявлений российских официальных лиц можно сделать вывод, что все без исключения украинские товары, экспортируемые сегодня на территорию Таможенного союза, в той или иной степени окажутся под угрозой ограничений и запретительных таможенных пошлин. Ну и уже традиционно основным аргументом Москвы в споре с Киевом выступает цена газа - за вступление в ЗСТ нам придется расплачиваться по 500 долларов за тысячу кубометров, а то и больше.

На фоне такого грубого нажима выделяются и относительно тонкие с психологической точки зрения ходы российских экспертов, пытающихся апеллировать к национальной гордости украинцев за свою науку и высокотехнологичные отрасли, как авиа- и ракетостроение. Все тот же Хазин, вслед за другими своими коллегами, обещает Украине превращение в сельскохозяйственный придаток Европы.

Подобные заявления подкрепляются статистикой из официальных источников. Как отметил руководитель группы экономического сотрудничества Посольства России в Украине Алексей Урин, по результатам первого квартала 2011 года украинский экспорт в РФ составил 4,2 млрд. долл., что на 63% больше показателя за аналогичный период прошлого года. «Стоит особо отметить, что 37% всего объема украинского экспорта в РФ составили машины - оборудование и транспортные средства. Хотел бы отметить, что такая структура украинского экспорта характерна только для торговли с РФ. Структура экспорта с другими странами совершенно иная, и в ней нет такой доли высокотехнологичной продукции», - сказал А.Урин.

Все предельно ясно - спрос на украинские самолеты, авиадвигатели, комплектующие к отдельным видам российских вооружений и другую продукцию нашего хай-тека существует только в РФ. Тут можно спорить, доказывая, что и такие страны, как Китай или Индия пока еще интересуются украинскими технологиями, но что касается Европы, то, похоже, что россияне правы.

Отвечая на вопрос о перспективах украинской высокотехнологичной продукции на европейском рынке, руководитель представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико Ланге отметил, что следует больше внимания уделять долгосрочным перспективам развития украинской промышленности, а не сегодняшней ситуации с реализацией ее продукции. «Иногда складывается впечатление, что Украина хочет с одной стороны себя модернизировать, а с другой - ничего не менять. Если мы говорим о модернизации, то нужно думать о долгосрочной перспективе. Если говорить о перспективах украинских технологий, то, несмотря на интерес к украинскому авиапрому со стороны европейских компаний, пока ничего из этого не вышло», - сказал Н.Ланге.

Все так и есть, но известно, что подавляющее большинство наших технологических достижений родом из СССР, а значит самым «новым» из них уже перевалило за 2-й десяток. Денег в технологии у нас вкладывать не принято, значит, удерживать рынок приходится за счет старых наработок, потенциал которых фактически исчерпан. При сохранении нынешней ситуации украинская наукоемкая продукция рано или поздно сойдет с мировой сцены. Вопрос заключается исключительно во времени. В условиях сохранения глубокой кооперации с российскими предприятиями это произойдет несколько позже, чем без нее, но все равно произойдет, ведь россияне тоже не горят желанием инвестировать в украинскую науку. Это им совершенно не нужно, так как долгосрочная стратегия РФ предполагает создание производств, замещающих украинские предприятия на своей территории, о чем неоднократно говорилось в РФ на самом высоком уровне. А вот вступление в ЗСТ вполне может дать шанс нашим разработчикам и производителям продукции с высокой добавленной стоимостью прорваться на новый уровень, отвоевав долю рынка в ЕС и получив доступ к огромным финансовым ресурсам Европы. Об этом собственно и говорят еврочиновники, считающие, что ЗСТ - возможность для Украины модернизировать свою экономику.

И наконец, есть у нас такие технологии, без которых россиянам все равно не обойтись. Даже в разгар «оранжевой чумы» они вынуждены были закупать двигатели для вертолетов у «Мотор Сичи», сотрудничать с украинскими ракетостроителями и другими производителями спецтехники и комплектующих для вооружений. Так что рискнуть с ЗСТ все же стоит, к тому же ни один эксперт со стопроцентной гарантией не скажет нам, где мы найдем, а где потеряем.

И Европа туда же...

Если к российским «наездам» мы привыкли, то ультиматумы от Европы для Украины в новинку. Отказ Украины от подписания договора о зоне свободной торговли с ЕС лишит Украину перспектив стать полноправным членом Евросоюза. Вот так категорично высказалась администратор департамента политики Европарламента (Брюссель) Инна Кирш. И пусть госпожа Кирш не такой уж и крупный функционер ЕС, но к ее словам стоит отнестись с максимальным вниманием.

Она напомнила о том, что, обсуждая плюсы и минусы присоединения к ЗСТ, в Украине часто забывают о том, что это часть договора об ассоциированном членстве в ЕС.

«В дальнейшем это позволит Украине рассчитывать на полноправное членство в Евросоюзе. Да, это перспектива не завтрашнего дня и даже не ближайших лет, но она станет более реальной, если Украина подпишет договор о зоне свободной торговли», - отметила И.Кирш. В то же время она подчеркнула, что вхождение Украины в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном «закроет для Украины двери в Евросоюз».

Уже лет пять прошло с тех пор, как всем в Украине стало ясно, что дорога в ЕС будет очень долгой и трудной. В последние время никто из уважающих себя политиков о перспективах членства в Евросоюзе старается не вспоминать. Но вот возникла дилема ЗСТ-ТС и, пожалуйста, о нас вспомнили в Брюсселе. Наверное, и нам не стоит забывать, что логика географии и самой истории все же дает Украине достаточно оснований считать себя частью Европы, а не Евразии. Пусть россияне сами определяются кто они - Евразия или «Азиопа», а нам это ни к чему. Обижаться же на жесткую постановку вопроса со стороны ЕС не стоит, наверное, с нашими политиками только так и надо, а то они снова начнут рассказывать, что «розумне теля у двох маток ссе». Лучше нам вспомнить про слоненка из сказки Киплинга, которого крокодил тянул за нос, а мудрый удав за хвост, в результате чего он обзавелся сильным и ловким хоботом. В дальнейшем хобот помог ему воздать по заслугам всем своим «родственничкам».

Антон Лосев (УНИАН)