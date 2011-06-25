Главой набсовета ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» избран Кристоф Корнье
Согласно решению наблюдательного совета ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) от пятницы, 24 июня, председателем набсовета предприятия избран Кристоф КОРНЬЕ.
Об этом говорится в официальном сообщении АМКР, размещенном на сайте ГКЦБФР.
Согласно сообщению, К.КОРНЬЕ владеет 0,00000003% (1 акция) уставного капитала Общества. Он избран на должность главы НС на неопределенный срок. Ранее К.КОРНЬЕ, в частности, занимал пост министра промышленности Франции; директора по бизнес-развитию и главного контролера компании Sollac; члена управляющего комитета «АрселорМиттал».
Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО «КГМК «Криворожсталь».
28 октября 2005 года Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.
В 2006 году компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году.
«АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.
ПАО «Арселор Миттал Кривой Рог» по итогам 2010 г. произвело 5, 367 млн. тонн готового проката, что на 868 тыс. тонн или на 19,3% больше, чем за 2009 г.
За 2010 г. комбинат выплавил 6,151 млн. тонн стали, что на 1,095 млн. тонн, или на 21,6% больше, чем по результатам за 2009 г. За отчетный период «Арселор Миттал Кривой Рог» произведено 5,317 млн. тонн чугуна, что на 897 тыс. тонн, или на 20,3% больше показателя за 2009 г. К 1 января 2011 г. меткомбинат произвел 9,519 млн. тонн агломерата, что на 1, 575 млн. тонн (на 19,8%) больше, чем за 2009 г.