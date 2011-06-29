Агентство госимущества: руководитель ОАК стремится ликвидировать производство Ан-148 в РФ

В Государственном агентстве Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом (бывшее Минпромполитики) считают, что руководитель «Объединенной авиастроительной корпорации России» (ОАК) Михаил ПОГОСЯН стремится ликвидировать производство самолетов Ан-148 на Воронежском заводе.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил высокопоставленный источник в агентстве.

В частности, собеседник агентства подчеркнул, что М.ПОГОСЯН, как разработчик самолета Sukhoi Superjet 100, не может объективно руководить ОАК, поскольку боится конкуренции со стороны самолетов украинской разработки Ан-148 и Ан-158.

«Казалось, прямой конкуренции между Sukhoi Superjet 100 и Ан-148, Ан-158 нет, но он боится этой конкуренции и сделает все, чтобы уничтожить производство на Воронежском заводе», - сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет Sukhoi Superjet 100 создавался не для рынка СНГ, а для западного рынка и выполнен преимущественно из иностранных, а не российских комплектующих.

Собеседник агентства считает, что в условиях, когда спрос на самолеты Sukhoi Superjet 100 невелик, М.ПОГОСЯН стремится «уничтожить производство Ан-148 с целью занять их место на рынке».

Представитель украинского агентства подчеркнул, что создатель одного из самолетов из линейки ОАК не может объективно руководить развитием всех проектов корпорации.

«Мы считаем, что конкурировать надо честно», - сказал представитель агентства.

Он надеется, что в России не позволят реализовать эти планы нового руководителя ОАК.

Как сообщал УНИАН, М.ПОГОСЯН был избран президентом ОАК 25 февраля с.г.

18 июня М.ПОГОСЯН выразил мнение, что самолет Sukhoi Superjet 100 имеет лучшие рыночные перспективны, чем украинско-российский Ан-148.

Справка УНИАН. Sukhoi Superjet 100 - российский ближнемагистральный пассажирский самолёт, разработанный компанией «Гражданские самолёты Сухого» совместно с рядом зарубежных компаний. Прямые конкуренты Superjet 100 — самолёты Embraer серии E-Jet, Bombardier серии CRJ, ARJ21, Ан-148(Ан-158), Ту-334, Mitsubishi Regional Jet.

Ан-148 – семейство самолетов, предназначенных для пассажирских, грузопассажирских и грузовых перевозок на региональных и ближнемагистральных линиях. Разработчиком самолета является Авиационный научно-технический комплекс им. О.К. Антонова. Серийное производство модификации Ан-148-100 в России осуществляется по лицензии на ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» с 2009 года.