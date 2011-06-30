Монголия закупит у Украины "антоновские" самолеты?
09:21, 30 июня 2011Промышленность
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Монголия хочет купить у Украины самолеты производства государственного предприятия «Антонов»
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на украинско-монгольском бизнес-форуме сообщил Президент Монголии Цахиагийн ЭЛБЕГДОРЖ.
По его словам, Монголия планирует получить средства от продажи руды. «Тогда мы, конечно, купим антоновские самолеты», - сказал Президент.
Также Ц.ЭЛБЕГДОРЖ заметил, что в Монголии сегодня есть более 60 самолетов производства завода «Антонов», но они устарели и нуждаются в ремонте.
Он сообщил, что в ходе визита в Украину обсуждался вопрос об обновлении этих самолетов силами украинских специалистов на территории Монголии.
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