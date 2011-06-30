Очередной раунд переговоров Украина-ЕС о ЗСТ состоится в конце сентября в Брюсселе

Очередной раунд переговоров между Украиной и ЕС о создании зоны свободной торговли состоится в конце сентября в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Александр ДИКУСАРОВ.

Он напомнил, что 20-24 июня в Киеве состоялся 17-й раунд переговоров между Украиной и ЕС о создании ЗСТ. В ходе переговоров достигнут прогресс в согласовании отдельных положений будущей ЗСТ.

В частности, сторонами обсуждались такие направления: торговые аспекты энергетического сотрудничества, таможенные вопросы и содействие торговле, торговля товарами, инструменты торговой защиты, устойчивое развитие и торговля, конкуренция, торговля услугами, санитарные и фитосанитарные мероприятия.

По результатам переговоров была достигнута договоренность о проведении межправительственных консультаций по отдельным проблемным аспектам переговорного процесса и проведении в конце сентября в Брюсселе очередного раунда переговоров Украина-ЕС относительно ЗСТ.

Справка УНИАН. Украина начала переговоры с ЕС о создании зоны свободной торговли в марте 2008 года.

Руководство ЕК и власть Украины надеются на подписание соглашения об ассоциации и ЗСТ с ЕС в этом году.