НАТО нам теперь надо. Но для чего?

"Докатились" - вслед за декларацией курса на евроинтеграцию, украинская власть заговорила об углублении сотрудничества с НАТО. Мог ли кто-то еще год назад представить себе, что с подобными заявлениями выступят Виктор Янукович и Николай Азаров, ведь риторика лидеров Партии регионов на президентских выборах была ориентирована на нещадную критику евроатлантических устремлений власти предыдущей. Любимый транспарант регионалов «НАТО нам не надо!», с которым они провели не один десяток митингов, отправлен пылиться на антресоли, а премьер-министр теперь считает, что сотрудничество с тем, кто «нам не нужен», поможет вывести Вооруженные силы Украины на более высокий уровень. Можно только представить себе глубину разочарования сторонников ПР, для которых дружба с НАТО была едва ли не самым страшным преступлением «оранжевой» команды. Еще большее раздражение сотрудничество Украины с Альянсом вызывает в России, где от нынешнего украинского руководства ожидали очень многого, но только не углубления взаимоотношений с НАТО. Но если абстрагироваться от политики, которая, как известно, вещь весьма иллюзорная, то остается сугубо практический вопрос - что принесет украинской армии потепление отношений с Североатлантическим альянсом в военно-техническом смысле?

Конструктивное углубление процесса

Украина и Альянс вскоре начнут совместный экологический проект - вот, по сути, главный результат состоявшегося 23 июня в Брюсселе заседания комиссии Украина-НАТО. Он предполагает изъятие радиоактивных источников оборонного происхождения времен СССР, оставшихся на территории Украины, и их безопасное «консервирование» в специализированных хранилищах. Конечно, на заседании не обошлось и без дежурных деклараций о неизменности украинского курса на европейскую интеграцию, важности конструктивного партнерства с НАТО. Но что касается проекта, то понятно, что в нем заинтересована не столько Украина, сколько Альянс, который лишний раз старается обезопасить себя от различных неожиданностей, связанных с радиоактивными материалами, если таковые окажутся не в тех руках.

Однако, именно после заседания в Брюсселе в СМИ начала распространяться информация о наращивании Украиной сотрудничества с НАТО. Некоторые даже поспешили заявить, что Виктор Янукович преуспел в этом вопросе едва ли не больше своего предшественника Виктора Ющенко.

Появились данные о том, что в рамках комиссии Украина-НАТО на 2011 год запланированы 64 мероприятия(!) Ссылаясь на источники, СМИ сообщали о тайных переговорах украинской власти и представителей Альянса по вопросам безопасности в Черноморском регионе и о будущем дислоцированного в Крыму Черноморского флота РФ, противоракетной обороне, приднестровском урегулировании, энергетической и экономической безопасности Украины и даже (о ужас!) о реформировании ее разведструктур. То есть, по сути, был перечислен весь спектр вопросов, решения которых НАТО добивалось от Украины еще в те времена, когда мы заявляли о своем желании вступить в состав этой организации. Все это обычная рутина, которая ни к чему особо не обязывает, но в тоже время дипломатично намекает на сохранение хороших взаимоотношений с Альянсом. К примеру, в национальной программе на 2010 год по подготовке Украины к получению членства в НАТО, подписанной Виктором Ющенко, были все те же пункты. Можно еще добавить стандартные рекомендации Альянса об укреплении демократических институтов в Украине и проведении свободных и честных выборов. Последние, на радость НАТО, состоялись и, победивший в них Янукович сразу же заявил, что вопрос вступления Украины в организацию снят с повестки дня. То же самое Президент повторил и по завершении последнего заседания упомянутой комиссии. Но ряд российских политиков это не устраивает - они говорят о каких-то противоречиях в политике Украины, требуют придерживаться внеблокового статуса, по-видимому, намекая на необходимость полного сворачивания контактов с Альянсом. Наши в ответ заявляют о разочаровании политикой России, затягивании нас в Таможенный Союз, высоких ценах на газ, все это якобы и толкает Украину в сторону Альянса. Тот факт, что подобные заявления в основном анонимны и неофициальные, лишь подчеркивает «толщину» украинской дипломатической игры.

Но есть и вполне открытые источники. Так, премьер-министр Николай Азаров 28 июня в эфире телеканала «1+1» отметил, что сотрудничество с НАТО, в том числе и участие в различных операциях, которые проводит Североатлантический альянс, поможет вывести наши Вооруженные силы на более высокий уровень.

«Никакой это не ответ Москве. Это наша законное право - реализовывать различные формы сотрудничества, в том числе и с таким альянсом, каким является НАТО. Не секрет, что наша военная техника устарела, и поэтому сотрудничество с такой продвинутой в военном отношении организацией подтянет наши Вооруженные силы», - сказал Н.Азаров.

Вот оказывается в чем дело - заявив о своем внеблоковом статусе, Украина все же рассчитывает повысить технический уровень армии за счет Альянса.

Если в двери не стучать, то открывать их точно никто не станет

Еще раз стоит напомнить позицию главы государства в данном вопросе. В своем недавнем интервью словацкой газете «Правда» Виктор Янукович подчеркнул, что ровно год назад “мы абсолютно сознательно отказались от идеи вступления в НАТО” и с того времени “мы убедились в правильности этого шага”. Президент считает, что “благодаря этому мы смогли преодолеть никому ненужную напряженность в отношениях с Россией”. В то же время В.Янукович отметил, что “никоим образом мы не отказываемся от конструктивного сотрудничества с НАТО”.

Что такое на сегодня конструктивное сотрудничество с Альянсом для украинской армии - поездка пары-тройки офицеров Генштаба на стажировку в военные ВУЗы стран НАТО. Обмен данными о воздушной обстановке (ОДВО/ASDE) и деятельности совместного инженерного батальона “Тиса”. Где-то рядом находятся украинско-американские учения “Sea Breeze” в рамках программы «Партнерство во имя мира». Они носят для нас скорее гуманитарный, чем военный характер, так как направлены, в первую очередь, на предотвращение возможных гуманитарных катастроф. Ну и, конечно, сотрудничество с Альянсом это - бесчисленное множество научно-практических конференций и семинаров, темы которых зачастую настолько далеки от военной тематики, что не сразу поймешь, при чем тут НАТО.

Но нам говорят об устаревшей технике ВСУ, а значит в теории Украина планирует развивать с НАТО именно военно-техническое сотрудничество (ВТС).

Вот что о перспективах ВТС с Североатлантическим альянсом думает директор Центра исследований армии конверсии и разоружения (ЦИАКР) Валентин Бадрак: «Формально Украина по прежнему продолжает сотрудничество с государствами-членами НАТО, в том числе и в сфере военно-технического сотрудничества. Но старт тем проектам, реализация которых происходит сегодня, был дан еще тогда, когда Украина имела особый статус и стремилась стать членом НАТО. Важно помнить, что тогда к Украине относились как к партнеру, который имеет реальные перспективы стать равноправным членом Альянса».

Эксперт убежден, что только благодаря этому особому отношению Украина получила доступ к военным технологиям стран-членов НАТО. «В частности, это - проект строительства украинских корветов, которые на 38% должны быть укомплектованы европейским оборудованием и вооружениями. Он стартовал в 2010 году и формально продолжается в настоящее время, хотя сроки его реализации снова отодвинуты. Что касается отсутствия информации о продвижении строительства первого корвета, то тут понятно, что власть заинтересована, с одной стороны, создать видимость его реализации, а с другой - не спешит тратить на него реальные деньги. Пока так и не заключено ни одно соглашение о поставках оборудования и вооружений для украинского корвета. Проект остается символическим, по сути, существующим только на бумаге. Но если бы переговоры о поставках европейских вооружений для украинских корветов велись сейчас, думаю, что и предварительные договоренности достигнуты бы не были», - отмечает В.Бадрак.

Он так же напомнил о проекте по модернизации украинских вертолетов Ми-24 с французской компанией SAGEM. Правда, тут же добавил, что сегодня его реализация зашла в тупик. «Участвует Украина и в создании одной из ступеней европейской ракеты-носителя Vega. Хотя это и не военный проект, но он относится к сфере критических технологий, и партнеры в таких случаях отбираются очень тщательно. Участие Украины в разработке Vega свидетельствует о нашем потенциале в области технологий военного и двойного назначения. Других примеров осуществления ВТС со странами НАТО сегодня нет, хотя можно вспомнить о совместном проекте утилизации вооружений, но он уже закрыт, в нем больше было заинтересованно НАТО, чем Украина», - напомнил директор ЦИАКР.

При этом он подчеркнул, что в принципе даже до объявления Украиной о своем отказе от вступления в НАТО страны Альянса очень неохотно шли на ВТС с нашей страной. «Сегодня же говорить о реальном развитии военно-технического сотрудничества с Альянсом не приходится. Следует так же учитывать, что Украина продемонстрировала отсутствие последовательности в отношениях с Альянсом. В результате нас даже не пригласили к работе над созданием новой европейской системы противоракетной безопасности», - отметил В.Бадрк.

Он считает, что в среднесрочной перспективе сотрудничество с НАТО ограничится для Украины сугубо формальными мероприятиями организационного характера. «Возможное увеличение мероприятий в рамках комиссии Украина-НАТО ни о чем не говорит, так как не ведет к реальному углублению сотрудничества. Только долгосрочные проекты демонстрируют уровень взаимного доверия сторон - это проекты по совместному созданию вооружений, приватизации украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Я не могу назвать ни одного оборонного объекта, в приватизации которого участвовало бы государство - член НАТО, в отличие от целого ряда оборонных предприятий Украины, которые были приватизированы российским бизнесом. Такой фон не позволяет членам Альянса строить в отношении Украины долгосрочные планы. Сегодня в работе с нашей страной НАТО выбирает такие мероприятия, которые не носят стратегического характера. В ближайшие 10 лет эти проекты, будучи, безусловно, позитивными для нашей армии, никак не отразятся на ее обороноспособности», - убежден эксперт.

Можно добавить, что такая позиция Альянса выглядит вполне адекватным ответом на сугубо тактическое отношение Украины к сотрудничеству с ним. Да, в 2006 году Янукович в роли премьер-министра говорил о неизменности украинского курса на вступление в НАТО, но делались такие заявление либо во время визитов в Европу, либо в интервью зарубежным СМИ. Тогда как для внутриукраинского пользования у ПР были совсем другие лозунги. Вспомните, к примеру, как в том же 2006 году в Феодосии регионалы-активисты протестовали против проведения в Крыму украинско-американских учений "Sea Breeze-2006". Тогда дело закончилось безобразной дракой со сторонниками НАТО. Однако в июне этого года лидеры ПР идут на откровенный конфликт с Россией, проводя "Sea Breeze-2011" с участием американского противоракетного крейсера. И пусть представители власти продолжают рассказывать о том, что НАТО для нас - не просто один из удобных аргументов в спорах с РФ, а давний стратегический партнер. Поверить в это просто невозможно, как не стоит верить и в то, что Альянс будет настолько наивным, чтобы помогать украинской армии повышать ее боеготовность. Внеблоковость она на то и «вне», что ни мы блокам, ни они нам ничем не обязаны.

Петр Черных (УНИАН)