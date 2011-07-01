Директором представительства Group DF International в Украине назначен Якимук

Директором по слияниям и поглощениям, а также директором представительства Group DF International в Украине назначен Вячеслав ЯКИМУК.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте внешних связей и коммуникаций Group DF.

Согласно сообщению, в новой должности приоритетными задачами В.ЯКИМУКА будут развитие бизнеса, привлечение заемного, а также акционерного капитала на международных фондовых площадках. Кроме того, он сконцентрируется на создании компаний-лидеров в различных секторах экономики и применении лучших международных практик корпоративного управления.

Справка УНИАН. В.ЯКИМУК имеет диплом Магистра международной экономики Киевского государственного университета (1986) и квалификационный сертификат по специальности “Международные рынки капитала” Лондонского института ценных бумаг (1998). До назначения он на протяжении 13 лет работал управляющим директором Raiffeisen Investment Ukraine в Raiffeisen Banking Group.

Компания Group DF International является частью Группы компаний Group DF, которая принадлежит украинскому бизнесмену и инвестору Дмитрию ФИРТАШУ.

Д.ФИРТАШ является собственником крупных химических предприятий в Украине, Эстонии и Таджикистане. Также бизнесмен инвестирует в финансовый сектор и недвижимость.