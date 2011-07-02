В Енакиево общественники требуют решить проблему сокращения вредных выбросов метзавода

В городе Енакиево Донецкой области Коалиция городских общественных организаций требует от депутатов городского совета решить проблему сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками Енакиевского металлургического завода.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение «Коалиции общественных организаций г. Енакиево» к местным депутатам размещено на официальном сайте горсовета.

В данном обращении говорится, что промышленные выбросы предприятий отравляют город, и «львиную долю выбросов вредных веществ производит Енакиевский металлургический завод».

«Данное предприятие оснащено пылегазоочистными установками не в полной мере, а имеющееся оборудование, в основном, устарело, часто выходит из строя и его эффективность ничтожно мала», - констатируют авторы обращения.

Они напоминают, что «с каждым годом экологическая ситуация в городе заметно ухудшается, предельно допустимые концентрации по отдельным источникам выбросов превышают норматив от нескольких десятков до нескольких тысяч раз.

Кроме того, в обращении подчеркивается, что «за последние годы в Енакиево отмечается положительная динамика роста злокачественных, аллергических и эндокринных заболеваний, болезней верхних дыхательных путей, и особое беспокойство вызывает тот факт, что особенно большой их рост наблюдается у детей», что связано с экологическим фактором.

«Руководство металлургического завода постоянно обещает улучшить экологическую ситуацию, размещает в средствах массовой информации материалы о планируемых в данном направлении мероприятиях, выделениях денежных средств на их реализацию и ожидаемых результатах… Разговоры об экологической программе завода тянутся уже не один год, а жители города все также дышат зловонными выбросами из заводских труб. Все эти мероприятия остаются лишь на бумаге», - сетуют общественники.

Поэтому, «изучив ситуацию, сложившуюся в экологической сфере, вследствие деятельности Енакиевского металлургического завода», Коалиция общественных организаций города обращается к депутатам городского совета, как представителям громады города, «с убедительной просьбой инициировать перед Государственным управлением охраны окружающей природной среды в Донецкой области вопрос отзыва им Разрешения (№ 1412000000-33) на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, выданное Енакиевскому металлургическому заводу».

«На наш взгляд, только эта крайняя мера вынудит руководство предприятия уделить проблеме экологической безопасности должное внимание, найти и осуществить реальные шаги по ее улучшению в кратчайшие сроки», - заключено в обращении.