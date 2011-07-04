Украина начала спецрасследование импорта легковых авто

Межведомственная комиссия по международной торговле начала специальное расследование относительно импорта в Украину легковых автомобилей независимо от страны происхождения и экспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром», которая подала заявление в Министерство экономического развития и торговли Украины с инициативой проведения спецрасследования по импорту в Украину легковых автомобилей.

В сообщении отмечается, что такое решение комиссия приняла на очередном заседании 30 июня 2011 года.

Исходя из доказательств, предоставленных в заявлении, комиссия установила, что в период 2008-2010 годов на фоне сокращения спроса на внутреннем рынке легковых автомобилей, классифицируемых по кодам УКТВЭД 8703221000 и 8703231910, наблюдался значительный рост объемов импорта этих товаров относительно объемов производства и потребления подобного товара в Украине.

В частности, за вышеуказанный период доля импортированных легковых автомобилей в потреблении выросла на 16%, а по производству - на 33%. Аналогичные тенденции наблюдаются и в текущем году.

Одновременно в период 2008-2010 годов произошло значительное ухудшение показателей хозяйственной деятельности предприятий отечественной автомобильной отрасли, прежде всего сократились объемы производства и продажи легковых автомобилей, доходы, занятость, снизилась производительность труда и другие показатели.

«Комиссия установила, что существует угроза нанесения значительного ущерба таким импортом национальному производителю, и решила возбудить специальное расследование относительно импорта в Украину легковых автомобилей независимо от страны происхождения и экспорта», – отмечается в сообщении.

Также в сообщении сказано, что в ходе расследования будет исследовано, причинён ли значительный вред или угрожает причинением значительного вреда национальному товаропроизводителю импорт легковых автомобилей в Украину, с целью принятия решения относительно целесообразности применения специальных мер, в том числе с учетом международных экономических интересов Украины.

Напомним, с 2002 года по 2006 год в Украине уже действовало квотирование импорта российских автомобилей с объемом двигателя 1-1,5 тыс. куб. см, которое было введено по результатам специального расследования, проведенного Минэкономики Украины по инициативе «Укравтопрома».