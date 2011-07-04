В мае цены промышленных производителей в еврозоне снизились на 0,2%, в ЕС-27 – на 0,3%

Брюссель. В мае 2011 года цены промышленных производителей снизились по сравнению с апрелем 2011 года на 0,2% в еврозоне и на 0,3% во всех странах-членах ЕС (ЕС-27).

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В мае 2011 г. по сравнению с маем 2010 г. цены производителей выросли на 6,2% в еврозоне и на 7,1% в ЕС-27.

В мае 2011 г. по сравнению с апрелем 2011 г. цены в промышленности, за исключением энергетики, выросли на 0,2% в еврозоне и в ЕС-27, цены в энергетическом секторе снизились на 1,1% в зоне евро и на 1,3% в ЕС-27. Цены полуфабрикатов выросли на 0,2% в зоне евро и на 0,3% в ЕС-27, цены на товары длительного пользования выросли на 0,1% в еврозоне и не изменились в ЕС-27, на товары краткосрочного потребления выросли на 0,3% в обеих зонах.

Цены на капитальное имущество оставались стабильными в обеих зонах.

Наибольший рост цен промышленных производителей в мае 2011 г. по сравнению с апрелем 2011 г. зарегистрирован в Кипре (1,8%), Латвии (1,3%), Ирландии и Литве (по 1,2%) и Дании (1,1%).

Наибольшее снижение цен производителей было зарегистрировано в Греции (1,4%), Швеции и Великобритании (по 1,1%) и Франции (0,5%).

В мае 2011 г. по сравнению с маем 2010 г. цены в промышленности, за исключением энергетики, выросли на 4,2% в зоне евро и на 4,3% в ЕС-27, цены в энергетическом секторе выросли на 11,9% в еврозоне и на 13,7% в ЕС-27, полуфабрикаты выросли в цене на 6,6% в еврозоне и на 6,8% в ЕС-27, товары краткосрочного потребления подорожали на 3,7% в еврозоне и на 4,1% в ЕС-27, товары длительного использования подорожали на 1,9% в зоне евро и на 1,8% в ЕС-27, капитальное имущество подорожало на 1,2% в еврозоне и на 1,3% в ЕС-27.

В мае 2011 г. по сравнению с маем 2010 г. наибольший рост цен промпроизводителей зарегистрирован в Великобритании (11,9%), Дании (10,8%), Нидерландах (10,7%) и Болгарии (10,0%).

Наименьший рост цен зарегистрирован на Мальте (0,8%), в Швеции (2,3%), Венгрии и Словакии (по 3,2%).

В апреле 2011 г. по сравнению с мартом 2011 г. цены промышленных производителей выросли на 0,9% в зоне евро и на 1,0% в ЕС-27.