Эксперт: Украина рискует лишиться титановой отрасли через 10 лет, если не будет инвестировать в новые месторождения

Украина рискует потерять титановую промышленность в ближайшие десятилетия, если не будет вкладывать инвестиции в развитие новых месторождений титановых руд и производство продукции с более высокой добавленной стоимостью. Такое мнение агентству УНИАН высказал заведующий отделом полезных ископаемых Института геологических наук НАН Украины Леонид ГАЛЕЦКИЙ, комментируя намерения парламента создать акционерные общества на базе государственных предприятий титановой отрасли.

По его словам, сейчас Украина разрабатывает те месторождения титановых руд, которые были разведаны 50 лет назад. «Их запасов хватит на 10-20 лет, а потом – все, сырья для производства титана не будет. Поэтому сейчас крайне важно возобновить геологические разведывательные работы для поиска и оценки новых месторождений», - заявил Л.ГАЛЕЦКИЙ.

Украина располагает очень мощными залежами природных ископаемых. «У нас сосредоточено 20 процентов мировых запасов титановых руд в пересчете на чистый титан. Это очень высокий показатель», - отметил Леонид ГАЛЕЦКИЙ. Во времена СССР Украина обеспечивала поставки 90% титаносодержащих руд для нужд титановой промышленности Союза. Наличие таких залежей позволило развивать титановую отрасль в Украине – были построены Запорожский титаномагниевый комбинат, «Крымский титан», «Сумыхимпром». Однако после распада СССР в Украине сложился худший из возможных сценариев – ЗТМК простоял пять лет, другие титановые предприятия сократили объемы производства в несколько раз. «Мы очень отстали от той же России, которая, как ни странно, импортируя титановую руду из Украины, стала крупнейшим поставщиком титана на мировой рынок», - подчеркнул ученый. По его словам, объединение двух российских титановых предприятий – ВСМПО и «Ависмы» - и масштабные инвестиции в технологии и оборудование позволили наладить выпуск не только титановой губки и двуокиси титана, но и более дорогих продуктов - титанового проката и отдельных деталей для американских пассажирских самолетов.

«Титан сейчас очень востребованный металл, в частности, в авиастроении. В Америке и в Европе запущены такие программы строительства новых поколений самолетов, где, в значительной степени, используется титан. ВСМПО-«Ависма» сейчас имеет многомиллиардные контракты с «Боингом» на поставку титановых изделий для самолетов», - подчеркнул ученый.

Директор аналитического департамента инвестиционной компании «Dragon Capital» Андрей БЕСПЯТОВ отметил, что государство, в подавляющем большинстве случаев, не является эффективным собственником объектов. «В случае корпоратизации, а потом успешной приватизации, придёт эффективный собственник, компании могут повысить эффективность, нарастить производство титановой руды на ГОКах и улучшить финансовые показатели», - сказал Андрей Беспятов, комментируя возможное акционирование Вольногорского горно-металлургического комплекса и Иршанского горно-обогатительного комбината. Он подчеркнул, что в последние несколько лет титановая отрасль перестала быть для государства стратегически важной, и ей не уделялось должного внимания.

Л.ГАЛЕЦКИЙ напомнил, что в Украине еще пять лет назад заговорили о необходимости наверстать упущенные возможности по выпуску современной продукции из титана (Украина может экспортировать титановый прокат, который в 20 раз дороже руды, и в 5 раз дороже титановой губки). «Наша минерально-ресурсная база позволяет нам занять лидирующее положение в мире по производству титана», - подчеркнул эксперт. «Для этого надо построить интегрированное производство: от добычи руды до изготовления конечных изделий. Это довольно объемная задача. Необходимо достроить комбинаты, новые заводы, освоить новые месторождения. Это большие деньги. Сейчас государство не имеет таких финансов, чтобы развернуться полностью. Необходимо привлекать частные инвестиции», - резюмировал Л.ГАЛЕЦКИЙ.

Справочно. 25 июня 2011 года в парламент был зарегистрирован законопроект №8725, в котором предлагается разрешить корпоратизацию государственного предприятия "Запорожский титано-магниевый комбинат", государственной акционерной компании "Титан", государственных предприятий "Иршанский ГОК" и "Вольногорский ГМК". При этом предприятия остаются в перечне объектов, которые не могут быть приватизированы.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что его принятие создаст условия для привлечения частных инвестиций. "В настоящее время государство не способно обеспечить стабильное функционирование и развитие предприятий во многих отраслях экономики. Причиной этого является как недостаточность государственных средств, так и низкая эффективность государственного управления", - отмечается в сопроводительном документе.